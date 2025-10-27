新竹男遭詐5250萬 千萬假鈔釣出車手

新竹男遭詐5250萬，女車手判1年2月。（資料照）

新竹縣張姓男子誤信詐騙集團謊言，以為可透過投資公司網站投資獲利，結果被騙五二五〇萬元鉅款，就在歹徒要再騙他拿出一千六百萬元時，被親友發現異狀勸說他報警，警方會同張男以千萬假鈔在新竹高鐵站釣出取款車手丁女，新竹地院依三人以上共同詐欺取財未遂罪將她判一年二月。

法官調查，詐欺集團去年十二月至今年三月間，即以LINE暱稱「王怡晴」帳號，向張男佯稱可在投資公司網站投資獲利，致張男受騙，依指示陸續交付五二五〇萬元給取款的車手。

張男經親友勸說至警局報案，經警勸告如再有面交情事需通知警方，然而詐欺集團成員仍續以LINE暱稱「王怡晴」帳號，向張男佯稱先前有代墊繳交投資款項一千六百萬元需交還，相約於四月十六日上午在新竹高鐵站面交。

車手丁女與依詐欺集團指示，現身與張男會面，先出示偽造投資公司工作證以取信張男，等張男交付預先準備的假鈔一千六百萬元後，丁女又拿出收款收據給張男，立即被埋伏警員當場逮捕。

法官審酌丁女不思循正當管道賺取報酬，竟依詐欺集團成員指示從事面交車手工作，負責持偽造私文書及證件向被害人收取詐欺贓款，而與詐欺集團成員共同犯下詐欺罪行，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為應予譴責，最後依三人以上共同詐欺取財未遂罪判刑一年二月。

