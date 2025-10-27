道路指揮交通有分 義交合法 保全違法

保全在社區範圍內指揮交通不 違法，但若站在道路上就屬非法 。圖為示意圖，照片人物與新聞 無關。 （資料照）

隨著台北市義交大隊萬華中隊幹部A錢案曝光，外界這才發現能合法在路上指揮交通的「珍稀性」。目前許多景點、社區或是商場都有設置保全員，保全員經常會在社區住戶開車出入停車場，或是廠商送貨貨車進出時，幫忙攔阻過往車輛。不過，保全員在道路上指揮交通其實是「非法」行為，過去就有許多保全員因此被開罰。

依現行法令，目前能「合法」指揮交通者只有警察、義交、各級學校的交通服務隊與導護人員。

請繼續往下閱讀...

依據道路交通管理處罰條例第八十二條，「交通勤務之警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊現場導護人員以外之人員，於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通」，可處行為人或雇主一千二百元以上、兩千四百元以下罰鍰。

今年五月，有民眾徒步經過新北市鶯歌區的新北市美術館，當時有貨車正在倒車，保全員阻止民眾通行，要求民眾先行禮讓貨車倒車；民眾上前質疑，沒想到反遭保全員嗆「想死就過去」。

二〇二一年九月，新北市泰山區某社區大樓的保全員，因住戶在社區門口倒垃圾，但該處道路狹小，保全員拿指揮棒站在路中阻擋行經的汽機車；一名開車經過的男子不滿，與保全員起爭執，還將事發經過寫在社群網站上。

警方說，這類行為其實都已違法，常見的還有社區大樓保全員，會在社區住戶開車從停車場出去時，站在車道口外的馬路上幫忙攔阻其他車輛。如果保全員真的想要幫忙的話，建議要站在社區或商場範圍內，因為一旦站在「道路」上指揮疏導、攔阻其他車輛，就算違法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法