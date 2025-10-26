土城「亡靈附身」命案 涉悶殺建築師 閨密上班族收押

警方於汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫攝）

新北地檢署偵辦新北市土城區馬姓女子命案，查出與馬女生前共處一室的陸姓閨蜜謊報火警，卻無法交代為何謊報火警，詢問她為何屋內有做法事的跡象時，陸女又如中邪般直呼「亡靈附身」，不排除陸女涉嫌悶殺馬女，依涉犯殺人重罪，有逃亡、串證之虞向法院聲押禁見，昨獲新北地院裁准羈押禁見。

警方調查，卅八歲馬女是一名建築師，與因病過世的姊姊感情非常好，馬女在姊姊往生後，心情低落，表現出灰色念頭；在一家公司擔任行政人員的陸女，是馬氏姊妹的閨蜜，因擔心馬女，才於十八日搬進馬女姊姊的住處，與馬女一起祭奠其亡姊。廿三日下午二時，陸女打一一九報案，表示該處發生火警，警、消趕抵，沒看到有何火煙，卻赫見馬女陳屍浴室門口，死亡多時。

請繼續往下閱讀...

警方封鎖現場勘查，屋內有一堆香灰，及一條濕透的棉被蓋在馬女臉上，馬女身上沒有外傷，現場也無打鬥痕跡。警、消抵達時，陸女開門讓警、消進屋後，即站在一旁，面對警方詢問，直呼「亡靈附身」。鄰居表示，陸女住進馬女姊姊住處期間，未感覺有任何異狀，想不到才來住五天，馬女也死亡。

警方將陸女帶回警分局詢問，陸女仍句句不離鬼神，語意無邏輯，精神狀況不穩定，無法清楚描述馬女死亡過程。

警方勘查認為，馬女疑窒息死亡，不排除遭陸女悶殺，也不排除是協助死者的「加工致死」犯行，確切死因有待後續進一步調查釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法