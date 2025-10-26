新莊汽車美容店經營權之爭样 近距離射喉擊斃股東 2嫌犯收押

警方於汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

新北市新莊區日前發生當街槍擊殺人命案，四十一歲李姓男子因汽車美容店經營權糾紛，遭人駕車尾隨，他發現被跟蹤後，下車靠近對方的車欲理論時，突遭車內人近距離對準喉部開槍，子彈貫入李男身體送醫不治，警方循線逮捕涉案的林姓、張姓與王姓男子。新北地檢署認定帶頭的林男、與涉嫌開槍的張男犯行重大，依殺人等罪聲押禁見，獲新北地院裁准。

警方調查，死者李男與好友賴男原是該家汽車美容店股東，賴男因案入監服刑，二人疑似被其他股東踢出經營團隊，因該店生意好，引起兩人不滿，李男與後來出獄的賴男屢次前往店家「討說法」，但以卅七歲林男為首的經營團隊，反而亮槍恐嚇，甚至多次痛毆李、賴二人。

林男不滿李、賴糾纏，廿二日晚間找來卅九歲張男與四十一歲王男，三人共乘汽車，跟蹤開車出門的李、賴，李發現被跟蹤，從副駕駛座下車，走到林的汽車旁敲車窗，沒想到車窗剛放下，張男即掏槍抵住李的喉部開槍，李中彈倒臥血泊，林等三人逃逸；李男送醫搶救不治。

警方循監視器追蹤，發現林男三人案發後先開車到基隆，再開至三重投宿一家汽車旅館，趕抵破門逮人，查扣做案用的改造土耳其製Zoraki 925手槍。三人均否認開槍，對於槍枝來源也互推，不過警方調查認定，槍殺李男的是張男。

警方詢後將三人移送新北地檢署，檢方以林、張二人涉犯殺人、槍砲罪嫌重大，有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另諭知王男十萬元交保；法院召開羈押庭後，裁定羈押禁見林、張二人。

