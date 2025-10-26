黑幫製毒 烘衣機當秘密倉庫

警方查扣大批毒品。（記者王冠仁翻攝）

北市警分析下游毒販手機通聯 溯源逮

天道盟正義會成員王俊凱與其邱姓妻子，涉嫌在住處設立地下製毒工廠，並找來羅姓、吳姓二成員幫忙出貨，王男擔心警方上門查緝，將家中的一台烘衣機當成暗藏毒品的秘密倉庫。台北市警中正一分局獲報，前往攻堅搗破此製毒集團，逮捕王男等四人，查扣市值約三百多萬元的依托咪酯、K他命、卡西酮與毒咖啡包等各式毒品，合計總重約一點七公斤，依組織犯罪、毒品罪嫌移送檢方後，檢方近日將全案偵結起訴。

警方是在今年七月間，先在新北市新莊區逮捕一名下游毒販，從查扣的毒販手機分析相關通聯、對話紀錄，查出毒品來自卅五歲王男。

請繼續往下閱讀...

查獲喪屍等300萬元多種毒品

警方進一步查知，王男跟廿八歲邱姓妻子半年前開始，在桃園市住處內設立製毒工廠，透過羅姓與吳姓同夥，先取得毒品原料，再於住處內用K他命與卡西酮毒品製作毒咖啡包，同時也以「依托咪酯」混合煙油製成「喪屍煙彈」，最後將成品透過同夥出貨給下游毒販，主力銷售毒品是以施用毒咖啡包為大宗的年輕毒蟲。

警掌握作息行蹤 登門查緝

警方蒐證完備、掌握王男等四人作息與行蹤後，兵分多路登門逮人，在王住處內的烘衣機中起出依托咪酯半公斤、K他命近一百公克、卡西酮毒品八百多公克與淨重近二百公克的毒咖啡包五百四十九包，還有一批製毒器具、六十四萬元贓款等。

據悉，警方登門查緝時，王男情急之下從窗戶丟棄手機滅證，仍被警方發現，找回手機。他落網後，企圖一肩扛起責任，辯稱妻子不知情，警方詢後將王男四人均移送法辦。

警方逮捕王嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方在烘衣機中搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法