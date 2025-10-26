契約自由有底線 控制感情無效

律師林育弘說，簽契約不代表契約一定生效，依民法規定，只要內容違法、違背社會常理或被騙、遭到逼簽，這種契約在法律上都不算數。（示意圖）

被騙、逼簽 法律上不算數

一名國立科大碩士生誘使同學簽下戀愛契約，規定三年不得分手、違約要賠一億元等內容。律師林育弘說，簽契約不代表契約一定生效，依民法規定，只要內容違法、違背社會常理或被騙、遭到逼簽，這種契約在法律上都不算數。

不准跟別人聯絡 已限制對方自由

民法第七十一條有明文，違反法律規定的契約是無效的，如果契約內容要求做違法的事、限制他人自由或強迫某種行為，像「必須維持感情三年」、「不准跟別人聯絡」這類約定，極可能都會因為限制自由，導致契約無效。

請繼續往下閱讀...

民法第七十二條有保護社會道德的相關規定，像是違反社會常理、良心的契約也無效，比如以金錢懲罰分手、要求對方交出隱私帳號或剝奪個人選擇權，都會被認為違反善良風俗，即使雙方簽下契約也不算數。

此外，民法第八十八條保護「真正的意思」，如果有人因為誤會、被威脅或被騙簽下契約，法律允許撤銷契約，撤銷後等同未簽過。

自願、合法、合理 民法3原則

民法雖保障契約自由，但自由有底線，契約不能拿來控制他人或取代感情，否則不僅無效，嚴重時還可能觸法。真正有效的契約，必須建立在「自願、合法、合理」三個原則上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法