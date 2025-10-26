為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    契約自由有底線 控制感情無效

    2025/10/26 05:30 記者王捷／台南報導
    律師林育弘說，簽契約不代表契約一定生效，依民法規定，只要內容違法、違背社會常理或被騙、遭到逼簽，這種契約在法律上都不算數。（示意圖）

    律師林育弘說，簽契約不代表契約一定生效，依民法規定，只要內容違法、違背社會常理或被騙、遭到逼簽，這種契約在法律上都不算數。（示意圖）

    被騙、逼簽 法律上不算數

    一名國立科大碩士生誘使同學簽下戀愛契約，規定三年不得分手、違約要賠一億元等內容。律師林育弘說，簽契約不代表契約一定生效，依民法規定，只要內容違法、違背社會常理或被騙、遭到逼簽，這種契約在法律上都不算數。

    不准跟別人聯絡 已限制對方自由

    民法第七十一條有明文，違反法律規定的契約是無效的，如果契約內容要求做違法的事、限制他人自由或強迫某種行為，像「必須維持感情三年」、「不准跟別人聯絡」這類約定，極可能都會因為限制自由，導致契約無效。

    民法第七十二條有保護社會道德的相關規定，像是違反社會常理、良心的契約也無效，比如以金錢懲罰分手、要求對方交出隱私帳號或剝奪個人選擇權，都會被認為違反善良風俗，即使雙方簽下契約也不算數。

    此外，民法第八十八條保護「真正的意思」，如果有人因為誤會、被威脅或被騙簽下契約，法律允許撤銷契約，撤銷後等同未簽過。

    自願、合法、合理 民法3原則

    民法雖保障契約自由，但自由有底線，契約不能拿來控制他人或取代感情，否則不僅無效，嚴重時還可能觸法。真正有效的契約，必須建立在「自願、合法、合理」三個原則上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播