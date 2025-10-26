為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    3年不得分手 違者賠1億元 誘簽男男戀愛契約 判刑

    2025/10/26 05:30 記者王捷／台南報導
    台南地方法院將林男判刑一年八月。（資料照）

    國立科大碩士生 判刑1年8月

    林姓男子欲與研究所一名男同學交往未獲同意，竟設局誘使對方簽下一份「男男戀愛契約書」，規定「已讀要回」、「三年內不得分手」、「違約要賠一億元」等內容，還盜用對方個資恐嚇「要像五億高中生那樣上新聞」、「要你媽媽被關」等。台南地院依偽造文書、違反個資法及妨害電腦使用等罪，將林男判刑一年八月。

    跟騷禁聯繫 騙要談和解文件夾契約

    林男與該名男同學是一所國立科技大學的研究所同學。去年三月，同學拒絕與林交往後報警，警方依跟騷法核發書面告誡書，禁止林與對方聯繫，但林男仍傳訊、打電話、寫信，甚至到同學住家附近守候；期間，他以「談和解」為由，把同學騙到超商，趁其疲倦、注意力不集中時，將契約書夾在撤告文件中，誘使同學簽名。

    以「同性婚姻」要求雙方登記為伴侶

    這份契約書規定，雙方不得封鎖任何通訊帳號，每晚六點到凌晨四點必須同處語音頻道、保持情侶關係至少三年，並以「釋字七四八施行法」第二條與第四條為依據，也就是俗稱的「同性婚姻」要求雙方登記為伴侶，違約須支付懲罰性違約金一億元等。

    法院判撤銷 又偽造聲明書稱雙方自願

    同學事後發現，堅拒履行，林男仍以契約為憑向高雄地院提告兩案，各求償違約金一百萬元。高雄地院法官審理認為，林的同學誤以為簽署的是撤告文件才簽名，屬於意思表示錯誤，契約已依法撤銷而無效。林男上訴高等法院高雄分院，仍遭駁回確定。未料他為求翻案，另偽造一份聲明書，偽簽同學姓名，謊稱雙方自願簽約，寄交高雄高分院與台南地檢署作為證據。

    法院認為，林男行為惡意，除偽造文件，還非法登入被害人的人力銀行帳號變更密碼、及利用訴訟取得同學母親個資，查詢同學母親的就醫紀錄傳給同學，並在訊息中多次威脅「生不如死」、「想要你媽媽被關嗎？」等語。

    法官指出，林男不僅無視警方告誡，還以感情為名長期跟蹤、威脅與操控，被害人因此長期焦慮、恐懼，生活嚴重受影響。依偽造文書、違反個資法及妨害電腦使用等罪判刑。

