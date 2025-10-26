在柬埔寨經營賭場、電信詐欺 涉跨國不法 台美帛情資交換 助剷太子集團

太子集團涉在柬埔寨經營賭場、電信詐欺，美國司法部起訴集團董事長陳志等人。台美帛情資交換，助剷除太子集團。（取自太子集團官網）

太子集團控股涉在柬埔寨經營賭場、電信詐欺，美國司法部起訴集團董事長陳志等人，查扣價值約一五〇億美元比特幣，其中台灣有九家公司遭列入制裁名單。本報掌握，我國調查局早已掌握此情資，並持續和美國進行情報交換，目前台北地檢署也根據調查局掌握的相關情資，進行追緝。

陳志集團犯行 背後疑中方搞鬼

此外，帛琉總統惠恕仁去年連任，重申台帛邦交穩固後，在地賭、詐及洗錢犯罪明顯增多，台、美及帛琉三方進行情報交換時發現，背後疑為中國所為，推測中國意圖動搖台帛邦交，不斷利用太子集團等犯罪集團以投資為名，於帛琉註冊公司，從事不法行為。

此次太子集團捲入電信詐欺案，台、美、帛琉三方早已合作，調查局長陳白立去年底出訪帛琉，除拜會帛琉司法部代理部長／檢察總長Ernestine K. Rengiil等重要官員，還分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房實務經驗；據悉，當時陳白立也對太子集團犯罪事件，與帛方有所討論。

調查局長去年底訪帛琉 即討論

知情人士說，台、美、帛琉三方一直對太子集團犯罪進行情報交流，調查局早已掌握台灣有九家公司、三名女子涉入，以及九家公司遭美國司法部列為制裁名單，迄今三方仍持續緊密合作中。

此外，調查局去年陸續派四名任務型法務秘書駐點帛琉，不僅為當地警方上課，授予洗錢防制與犯罪偵查等技巧，並協助查獲多起詐欺犯罪。

