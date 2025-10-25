為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    閃兵案 最高檢建議修法不得易科

    2025/10/25 05:30 記者林嘉東／台北報導
    杜絕閃兵，最高檢建議修法，提高法定刑度為七年 以下有期徒刑。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件 無關。 （資料照）

    杜絕閃兵，最高檢建議修法，提高法定刑度為七年 以下有期徒刑。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件 無關。 （資料照）

    藝人閃兵案風波擴大，新北地檢署已陸續拘提包括陳柏霖、修杰楷等大咖男星，引發社會關注。最高檢察署昨指出，少數社會知名人士充分享受社會資源，卻以不正當手段逃避兵役，嚴重破壞兵役制度公平性，已函請全國各地檢署偵辦閃兵案時，對破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦，惡性重大的閃兵案也應具體求刑，對於法院判決過輕，則應依法上訴。

    惡性閃兵 嚴辦具體求刑

    此外，最高檢統計「閃兵」案件，每年平均件數已從二〇一四年至二〇二三年間的平均一百零五件，增為一百卅三件，為遏止逃避兵役案一再發生，強烈建議主管機關應通盤檢討，並強化兵役法「徵兵處理」機制，核實兵役體位的認定，並提高法定刑度為七年以下有期徒刑，使其不得易科罰金，填補制度漏洞，讓心存僥倖的役男徹底斷念，杜絕不法逃避兵役的管道。

    閃兵案件量刑過輕

    最高檢統計，二〇〇九年迄今，涉犯「閃兵」案件而被起訴的被告共一千六百七十人，僅二〇二四年及二〇二五年各有一件判處一年以上，但未逾二年，其他一千六百六十八人宣告刑均在六個月以下；換言之，以不正當手段逃避兵役入監服刑者僅千分之一，可見目前法院對於此類案件之量刑過輕。

    至於以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師或以其他不正方法變更體位，以達免役的役男，累計十六年來僅四十八人被查出並移送法辦，其他未被查出者不知凡幾。對照近期因藝人「閃兵」事件到案人數已達廿餘人，足證此類以不正當手段逃避兵役的「閃兵」犯罪態樣，目前被查出者，僅冰山一角。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播