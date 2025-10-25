閃兵案 最高檢建議修法不得易科

杜絕閃兵，最高檢建議修法，提高法定刑度為七年 以下有期徒刑。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件 無關。 （資料照）

藝人閃兵案風波擴大，新北地檢署已陸續拘提包括陳柏霖、修杰楷等大咖男星，引發社會關注。最高檢察署昨指出，少數社會知名人士充分享受社會資源，卻以不正當手段逃避兵役，嚴重破壞兵役制度公平性，已函請全國各地檢署偵辦閃兵案時，對破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦，惡性重大的閃兵案也應具體求刑，對於法院判決過輕，則應依法上訴。

惡性閃兵 嚴辦具體求刑

此外，最高檢統計「閃兵」案件，每年平均件數已從二〇一四年至二〇二三年間的平均一百零五件，增為一百卅三件，為遏止逃避兵役案一再發生，強烈建議主管機關應通盤檢討，並強化兵役法「徵兵處理」機制，核實兵役體位的認定，並提高法定刑度為七年以下有期徒刑，使其不得易科罰金，填補制度漏洞，讓心存僥倖的役男徹底斷念，杜絕不法逃避兵役的管道。

請繼續往下閱讀...

閃兵案件量刑過輕

最高檢統計，二〇〇九年迄今，涉犯「閃兵」案件而被起訴的被告共一千六百七十人，僅二〇二四年及二〇二五年各有一件判處一年以上，但未逾二年，其他一千六百六十八人宣告刑均在六個月以下；換言之，以不正當手段逃避兵役入監服刑者僅千分之一，可見目前法院對於此類案件之量刑過輕。

至於以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師或以其他不正方法變更體位，以達免役的役男，累計十六年來僅四十八人被查出並移送法辦，其他未被查出者不知凡幾。對照近期因藝人「閃兵」事件到案人數已達廿餘人，足證此類以不正當手段逃避兵役的「閃兵」犯罪態樣，目前被查出者，僅冰山一角。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法