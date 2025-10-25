為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    加工致死、刻意殺人？閨蜜命案 疑報假案脫罪

    2025/10/25 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    警方將馬女陳屍現場圍起封鎖線。 （記者徐聖倫翻攝）

    新北市土城傳出疑似閨蜜殺人命案，全案疑點甚多，警方尚無法確認全案是陸女殺人、加工導致馬女死亡、或另有原因。警方初步了解時，有馬家的親戚友人說，死者自從親姊病歿後情緒低落，故不排除馬女央請閨蜜陸女協助，以濕棉被捂臉而導致窒息，但依現場狀況，加上陸女假報火警，也不排除陸女有故布疑陣、隱飾真相的可能。

    警方仔細查看馬女遺體，初步判斷為窒息死亡，她身上找不到反抗傷痕，現場也沒有打鬥痕跡或遺書。不過有親友透露，馬女的姊姊辭世後，馬女的精神狀況一直不好，情緒低落，難以排除馬女找陸女協助的可能。

    警方同時懷疑，陸女報假案，現場一地香灰，弄得像法事現場，因而也無法排除陸女故布疑陣，意在擾亂警方蒐證，讓警方無法查出真相。此外，警方詢問陸女時，她未針對問題回答，反而胡言亂語，但語意中，一直把事件導向「神鬼」、「亡靈」的方向，似乎又有掩飾、轉移或模糊問題本質的用意。

    因事關人命，新北警方與新北地檢署對此疑點重重的命案，討論研析後，暫時先以刑責較重的殺人罪方向偵辦，以免有所疏漏，全案待解剖後，再慎重釐清。

    自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

