女臉部蓋被亡 閨蜜喊亡靈附身 殺人送辦

新北市土城區前日發生一宗詭異命案 ，陸女遭警方依殺人罪移送法辦。 （記者徐聖倫攝）

謊報新北土城火警 現場沒火煙 卻驚見女屍

新北市土城區前天發生詭異命案！一名卅九歲陸姓女子謊報某社區大樓十九樓火警，警方、消防人員趕抵，沒看到火煙，卻發現一具女屍，經查死者是陸姓女子的馬姓女閨蜜，疑似窒息死亡；新北市警土城分局勘查現場，發現屋內凌亂有「做法事」痕跡，陸女精神渙散疑似中邪，無法回答問題，還不時直呼「亡靈附身」，警方不排除馬女死亡與陸女有關，依殺人罪嫌將她移送法辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

陸女精神渙散疑似中邪 檢聲押禁見

警方初步調查，近期卅八歲馬姓女子的胞姊因病過世，馬女心情沮喪，陸女為姊妹倆的閨蜜，本月十八日陸女和馬女一起到馬女姊姊的住處，兩人合住一段時間，祭奠馬女亡姊。前天下午二時，陸女打一一九報案，表示該住處發生火警，警、消趕抵，沒看到有何火煙，但赫見馬女陳屍浴室門口，且已死亡多時。

現場有做法事 死者疑窒息亡無外傷

警方封鎖現場勘查，屋內有一堆香灰，以及一條濕透的棉被蓋在馬女臉上，四肢已有僵硬跡象，身上沒有外傷，現場也沒有打鬥痕跡，屋內沒有留下遺書。

據了解，警、消抵達時，陸女開門讓警、消進屋後，即站在一旁，面對警方詢問，直呼「亡靈附身」，讓警方錯愕不解。

警方將陸女帶回警分局詢問，陸女仍句句不離鬼神，語意無邏輯，精神狀況不穩定，無法清楚論述馬女死亡過程。警方勘查認為，馬女疑窒息死亡，確切死因有待解剖後才能進一步釐清，詢問後將陸女依殺人罪嫌送辦。

