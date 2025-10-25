為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    恐反覆詐財 女大生求為母奔喪駁回 繼續羈押

    2025/10/25 05:30 記者王捷／台南報導
    女大生車手詐罕病女30萬，法官：被抓又犯，加重判1年10月。（資料照）

    黃姓女大學生當詐欺集團車手，奔波苗栗、彰化與台南等地向被害人收款，今年五月二日被台南檢警拘捕到案，聲押獲准後才中止犯行。黃女後來以母親過世急需奔喪、想繼續大學的學業等理由，多次聲請交保或抗告，全被法院駁回，法官強調，她被逮捕的翌日又再犯，被警方傳喚偵辦還是繼續犯罪，顯示她有反覆詐財犯罪之虞，黃女自責無法陪伴母親走完人生最後的時光，此遺憾並不能認定她不會再犯，迄目前黃女仍在羈押中。

    台南警方指出，黃女年僅廿五歲，她首次被抓後獲得交保，未料竟再度詐騙同一位被害人，三天連犯三案，又沒有前科，員警對她印象頗深刻；此外，她的辯詞與其他車手幾乎一致，警方懷疑她並未吐實。

    判決書指出，黃女去年十二月七日宣稱是虛擬貨幣的幣商，在台南市向洪姓女子詐財五十萬元，八日向余姓女子詐取三十萬元，被台南永康警分局逮捕，九日再向同一位被害人洪姓女子詐財二四五萬元，三天連犯三案，得手將近三百萬元；警察今年一月十日傳喚她之後，黃女十五日又在彰化縣向罹患罕見疾病的張女詐得三十萬元，十九日在苗栗縣詐取七十萬元，九天又再犯二案。

    台南犯行部分，台南地院各判刑一年十月、一年，黃女上訴指量刑太重，但被高等法院台南分院駁回，至於黃女要服刑多久？須等各法院判刑後，再定應執行刑。

    黃女被羈押後，多次抗告或聲請交保，指五月間母親重病、六月病逝，她在押而未能盡孝，深感自責痛苦，卻都被法院駁回。台南高分院強調，黃女被警方逮捕偵辦後再犯，顯示心存僥倖、法治觀念薄弱，母重病、過世、想繼續學業等理由，都不是審酌羈押的條件，不足以認定黃女不會再犯，繼續羈押符合比例原則。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

