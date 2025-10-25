女大生車手為治病母 詐罕病女30萬／被抓隔天又犯 加重判1年10月

女大生車手詐罕病女30萬，法官：被抓又犯，加重判1年10月。（資料照）

藐視法律 行騙弱勢者

黃姓女大學生當詐欺集團車手，今年一月在彰化縣向罹患罕見疾病的張女，詐得三十萬元醫療費，彰化地檢署起訴時具體求刑一年二月，黃女「賣慘」宣稱母親重病（六月過世），她要籌醫療費才當「幣商」。彰化地院認為，黃女不僅行騙弱勢者，被捕後隔天又犯，藐視法律的詐財惡行令人咋舌，反而認為檢方求刑太輕，加重判處一年十月徒刑，併科罰金六萬元。

罕見 法官認為檢方求刑太輕

針對犯行惡劣的詐欺犯，各地檢署起訴時會一併具體求刑，不過法院判決刑度通常低於檢方的求刑，黃女坦承犯行，願意向被害人道歉，彰化地院量刑仍遠高於檢方求刑，司法實務罕見。

判決書指出，廿五歲黃女去年十二月當車手，今年一月間假冒買賣虛擬貨幣的幣商，到彰化縣田中鎮向張女詐財，張女罹患罕見疾病，每月需要三萬元醫療費，她誤信「抖音」詐騙廣告而相信黃女，把用於醫病的三十萬元積蓄交給黃；黃女被查獲後，彰化地檢署對她具體求刑一年二月。

彰化地院審理時，黃女表示她的父母離異，自己半工半讀唸大學，之前母親罹癌，她要支付房租，還要籌醫療費和生活費，才會當「幣商」，對於自己的「疏失」願意道歉，但沒錢賠償，另外，她表示願協助檢警抓詐團上游，聲明從輕量刑。

法官認為，黃女不是中低收入戶，雖坦承犯行，但未賠償張女，且衡量黃女犯罪情節，以及另案參與其他詐財犯罪，檢方的求刑太輕，依加重詐欺罪判處一年十月、併科罰金六萬元，犯罪所得九千元沒收，可上訴。

民事部分，黃女答辯說，自己還在讀書，母親過世不久，她可以向親友借錢，但希望賠償金額低一點，彰化地院民事庭判決她應賠償張女全部損失三十萬元。

