普發現金1萬 詐團趁熱行騙 簡訊通知發放、稱有人代領 當心攏是假

普發現金 4不防詐

政府即將普發現金一萬元，詐騙集團已趁此出招，且有民眾遭詐，雖目前受害個案不多，但隨著發放日接近，恐還有民眾會受騙。行政院長卓榮泰昨天表示，全民普發現金有三個挑戰要完成，其中最重要的，就是希望人民與政府一起來防堵詐騙。

刑事警察局分析，目前詐欺集團趁普發現金熱度推出的詐騙手法有兩類，一是假冒政府發送「普發現金通知」釣魚簡訊，另一來電謊稱有人代領（盜領）民眾的一萬元現金，進而假冒檢警騙錢。

釣魚簡訊誘騙連結 盜刷信用卡

前一種手法受害人於上月間收到假冒「行政院財政部」簡訊，以「全民普發現金，一一四年度民共享經濟成果普發現金計畫通知」名義，誘被害人點入網路連結後，輸入個資、信用卡號、及收到的訊息認證碼（0TP），遭盜刷五萬多元。

另一被害人本月初收到佯稱「中華郵政台北總局」來電，指有人以親戚名義要代領一萬元，被害人稱沒有該親戚後，對方回應會協助報案，之後假冒「台北大同分局警員」來電，稱其涉詐欺案要提供帳戶查看金流等，受害人提供金融帳號，遭盜領五十一萬元。

假檢警又藉機現蹤 查金流盜領

刑事局表示，普發現金不會要求民眾轉帳，或以簡訊、電郵、電話等方式通知，此外，政府網站網址為https://10000.gov.tw，網址不會夾雜英文字母、數字或符號。警方提醒，民眾遇可疑可撥打一六五反詐騙專線、或打一一〇報案。

卓榮泰指出，普發現金有三個挑戰要完成，一是國人有五種方式領取，須確認個人資料正確無誤；二是國民領取後，任務才算真正完成；三是有詐團利用話術詐騙民眾，希望人民與政府一起防詐。

