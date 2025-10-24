為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網拍鐵皮倉庫大火 2樓燒塌 老闆夫妻亡

    2025/10/24 05:30 記者陳璟民／桃園報導
    桃園市桃園區樹仁三街網拍業者倉庫昨早火災延燒鄰戶，下風處的護理之家緊急將安養的年長者、行動不便者以輪椅推往公園、市民活動中心疏散避難，一名老婦因嗆傷獲送醫。（記者陳璟民攝）

    桃園市桃園區樹仁三街網拍業者倉庫昨早火災延燒鄰戶，下風處的護理之家緊急將安養的年長者、行動不便者以輪椅推往公園、市民活動中心疏散避難，一名老婦因嗆傷獲送醫。（記者陳璟民攝）

    桃園市桃園區一處連棟鐵皮倉庫的網拍倉庫昨早發生大火，消防人車灌救到中午撲滅，卻一直搜尋不到五十九歲呂姓老闆與其五十歲柳姓妻子，直到晚間才陸續在倉庫後方尋獲遺體，研判二人在二樓處受困，但樓層被燒到塌陷，最後是在一樓地面殘駭中尋獲。

    由於起火後，火勢一度延燒毗連的消防設備、汽車材料倉庫，另下風約百公尺的護理之家緊急疏散八十六名安養者，一名老婦嗆傷送醫治療，一場火釀成二死一傷，火警致災原因、責任歸屬等有待調查釐清。

    桃園市消防局昨天上午八點卅六分獲報，位於桃園區樹仁三街近八德區的一間網拍倉庫起火，該倉庫隔間成三層樓及附房間，倉庫內疑有二人受困，消防人車趕往灌救。

    一度失蹤 手機定位在火場

    呂男兒子接獲消息趕來，神情嚴肅憂慮，呂男前妻聞訊也趕來，撥打呂男的手機門號不通，經有關單位定位，確認在倉庫內。

    據悉，呂男是網拍盤商，倉庫常見貨櫃車來卸貨，桃園車站商圈也有其店舖。目擊者表示，呂男前年租賃此處營運，昨晨看見他在路邊貨車理貨，做完後應該是進房間睡覺，倉庫大門循例沒關，以利其子接手後續的出貨事宜，不料上午靠大門口處突然悶燒起來，有類似爆炸聲響，夫妻倆都沒逃出來。另有人說，呂男在倉庫飼養犬貓，不排除夫妻二人為了救寵物受困火場。

    護理之家、幼兒園急疏散

    由於三間倉庫貯放的商品有許多易燃物，高熱使鐵皮建物局部塌陷，位在下風處的旭登護理之家遭黑煙惡臭侵襲，經消防局、衛生局與區公所協助，將全部安養長者與行動不便者，陸續使用輪椅推到建新公園、陽明活動中心疏散避難，部分轉至仁善護理之家收容，至中午全部撤出；一名老婦輕微嗆傷送醫治療，火場對面的欣田幼兒園，也停課及聯繫家長接回孩子。

    雖然火勢一度控制，後來又起烈焰，威脅到後方廢車、廢輪胎回收場安全，回收場奈及利亞裔張姓男負責人與員工，加上鄰近工廠幫忙，用多部推高機將廢輪胎裝袋吊掛到場外道路暫放，廢車也移置場區另一側。

    消防人員灌救至中午十二點卅二分撲滅火勢，披災面積約三百平方公尺，接著調派怪手開挖清理火場及動員搜尋呂男夫妻，一直搜尋到晚間七時多，先在倉庫後方地面發現五十歲柳女，接著近九時在柳女所在的數公尺外，尋獲呂男遺體，二人均明顯死亡，未送醫。

    桃園市網拍業者倉庫昨早大火濃煙漫天。（記者陳璟民攝）

    桃園市網拍業者倉庫昨早大火濃煙漫天。（記者陳璟民攝）

