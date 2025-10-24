為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    性侵11男童 已婚國小師判16年確定

    2025/10/24 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    高雄市一所國小已婚蘇姓老師，被控性侵十一名男童，高等法院高雄分院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處徒刑十六年，他不服上訴，被駁回定讞。（資料照）

    高雄市一所國小已婚蘇姓老師，被控性侵十一名男童，甚至拍錄性影像，經高等法院高雄分院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處徒刑十六年，他不服上訴，被駁回定讞。

    高雄市一所國小已婚蘇姓老師，被控性侵十一名男童，甚至拍錄性影像，經高等法院高雄分院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處徒刑十六年，他不服上訴，被駁回定讞。

    判決指出，目前在押的蘇男，自一九九九年起，在高市該所國小擔任教師及社團的指導老師，自二〇〇五年起，至二〇二三年止侵犯學童，有十多人受害。

    利用社團伸魔爪

    檢警辦案人員指出，蘇男利用學生參與社團期間犯下性侵案，地點遍及社團教室、視聽教室、學校廁所、車上、飯店房間、住家等處，行為態樣除要求學童使用嘴巴及各種猥褻行為，還要求被害男童跪地、脖戴項圈、繩索綑綁等。

    案經市議員在議會提出質詢始爆發，學校通報警方處理，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦、起訴。橋頭地院認定蘇男共觸犯廿六罪，有十一名學童受害，依妨害性自主罪、違反兒童及少年性剝削防制條例，合併判處執行刑十八年。

    檢方和蘇男均提起上訴，高雄高分院審酌蘇男積極和解及部分賠償，從輕量處徒刑十六年，他仍然不服繼續上訴，最高法院認為原審認事用法並無不當，判決駁回上訴，全案確定。

