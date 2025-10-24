普發一萬當餌 假辦案詐51萬 女車手是馬籍

嘉市警方查獲普發現金詐騙案，逮捕兩名詐團成員。（嘉市警方提供）

普發現金一萬元最快十一月發放，近期詐騙集團竟以普發現金為話術，搭配「假檢警」詐騙的老梗手法行騙，嘉義市一名何姓民眾因此被騙五十一萬餘元，警方查獲兩名詐團成員，其中一名女車手來自馬來西亞，被法院裁定收押。

設局騙有人要他代領

日前，嘉市北鎮派出所受理何姓民眾報案，指稱他接獲一通自稱「中華郵政台北總局」來電，對方佯稱有他的親戚要代領普發現金一萬元，何姓民眾回覆對方，他並沒有該名親戚，電話隨即轉接給自稱「北市分局員警」的詐團成員。

緊接著，詐團成員透過話術恐嚇何姓民眾涉嫌詐欺洗錢案件，要求提供其名下帳戶供「調查金流」，何姓民眾一時慌亂，誤信指示，將三本存摺及提款卡以交貨便寄出，遭詐團陸續盜領款項，損失五十一萬餘元。

唬涉詐欺 要調查金流

警方獲報，結合刑事警察局電信偵查大隊等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦。追查發現，詐團利用「境內非法機房設備」轉換為國內市話，逃避國際交換機的境外來電語音警示，撥打給何姓民眾進行詐騙，再指派車手領取何姓民眾寄出的銀行存摺及提款卡，提領贓款。

逮到2女 大馬女收押

專案小組循線查獲詐騙轉接機房申設人游姓女子（廿八歲），以及領取存摺的馬來西亞籍車手廖姓女子（卅八歲），廖女經法院裁定收押，警方正溯源追查幕後主嫌。

