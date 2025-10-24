為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    普發一萬當餌 假辦案詐51萬 女車手是馬籍

    2025/10/24 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市警方查獲普發現金詐騙案，逮捕兩名詐團成員。（嘉市警方提供）

    嘉市警方查獲普發現金詐騙案，逮捕兩名詐團成員。（嘉市警方提供）

    普發現金一萬元最快十一月發放，近期詐騙集團竟以普發現金為話術，搭配「假檢警」詐騙的老梗手法行騙，嘉義市一名何姓民眾因此被騙五十一萬餘元，警方查獲兩名詐團成員，其中一名女車手來自馬來西亞，被法院裁定收押。

    設局騙有人要他代領

    日前，嘉市北鎮派出所受理何姓民眾報案，指稱他接獲一通自稱「中華郵政台北總局」來電，對方佯稱有他的親戚要代領普發現金一萬元，何姓民眾回覆對方，他並沒有該名親戚，電話隨即轉接給自稱「北市分局員警」的詐團成員。

    緊接著，詐團成員透過話術恐嚇何姓民眾涉嫌詐欺洗錢案件，要求提供其名下帳戶供「調查金流」，何姓民眾一時慌亂，誤信指示，將三本存摺及提款卡以交貨便寄出，遭詐團陸續盜領款項，損失五十一萬餘元。

    唬涉詐欺 要調查金流

    警方獲報，結合刑事警察局電信偵查大隊等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦。追查發現，詐團利用「境內非法機房設備」轉換為國內市話，逃避國際交換機的境外來電語音警示，撥打給何姓民眾進行詐騙，再指派車手領取何姓民眾寄出的銀行存摺及提款卡，提領贓款。

    逮到2女 大馬女收押

    專案小組循線查獲詐騙轉接機房申設人游姓女子（廿八歲），以及領取存摺的馬來西亞籍車手廖姓女子（卅八歲），廖女經法院裁定收押，警方正溯源追查幕後主嫌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播