    首頁 > 社會

    為了汽美店經營權 3煞尾隨當街槍殺穿喉亡

    2025/10/24 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    警方於汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊區前晚八時發生當街槍擊殺人命案，四十一歲李男乘車行經中環路三段時，發現有人開車尾隨，他下車上前理論，後車內的卅六歲張男迅速掏出改造手槍朝他射擊，子彈射進李男喉部，被害人送醫不治。警方循線追至三重一家汽車旅館逮捕張男等三人，查出全案與汽車美容店經營權糾紛有關，訊後依殺人、槍砲等罪將三人送辦。

    據了解，李男與好友賴姓男子原是該家汽車美容店股東，賴男因案入監服刑，兩人疑似被其他股東踢出經營團隊，因該店生意好，引起兩人不滿，李男與後來出獄的賴男屢次前往店家「討說法」，但以林姓男子為首的經營團隊，反而亮槍恐嚇，甚至多次痛毆李、賴二人。

    下車上前理論遇劫

    林男等人不滿李、賴糾纏，前天晚間找張男與王男，三人共乘汽車跟蹤開車出門的李、賴，以伺機報復。林男的車子跟蹤到新莊區中環路三段，被李男發現，李從副駕駛座下車，走到林的汽車旁敲車窗，沒想到車窗剛放下，張男即掏出預藏手槍抵住李的喉部開槍，李倒臥血泊，林等三人逃逸；李男送醫急救不治。

    誰開的槍？互推不承認

    警方循監視器追蹤，發現林男三人先從新莊往北開到基隆，再南下到三重，投宿一家汽車旅館，警方趕抵破門逮人，查扣做案用的改造土耳其製Zoraki 925手槍。

    警詢時，林、張、王三人均不承認開槍，對於手槍來源也互推，態度乖張不配合，但警方根據事證，認定開槍行凶的是張男，警詢後將三人移送法辦。

    3惡煞遭警方法辦。（記者徐聖倫攝）

    3惡煞遭警方法辦。（記者徐聖倫攝）

    警方扣回改造土耳其Zoraki 925手槍。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回改造土耳其Zoraki 925手槍。（記者徐聖倫翻攝）

