悠遊付、iPASS MONEY更新會員資料?2週192人點到假頁面挨詐

近期詐騙集團發送釣魚簡訊的手法，密集出現假冒「一卡通iPASS MONEY」、「悠遊付」之名，以「更新會員資料」、「iPASS MONEY消費回饋」等話術，誘騙民眾點入假頁面後，輸入姓名、身分證字號、密碼、卡號資料等，遂行盜刷；刑事警察局統計，近兩週已有一九二人受害，財損逾千萬元。

Email或釣魚簡訊有亂數字母

刑事局表示，民眾若點入詐團寄發的Email或釣魚簡訊，會進入仿冒的一卡通官網，該網址雖出現https://***.ipass-***.*** ，但ipass前後皆有其他亂數字母，比如https://ipass-spayx.net/ipay/#/page/index等 ，而非官網乾淨的 https://www.i-pass.com.tw/，藉此混淆民眾視聽，加上以「消費回饋」、「帳號功能調整」或「更新會員資料」等為由，導致不少民眾未起疑，依指示填寫相關個資、綁定的卡號、密碼等，進而遭盜刷。

要求輸入OTP驗證碼小心有詐

據統計，本月十日至廿日，短短十天有一七三件報案，遭詐金額八七二萬元，其中一名羅姓女保險員的信用卡遭跨境交易廿一筆，共被盜刷十八萬多元。接著本月廿一日起，詐團改用「悠遊付」名義，使用相同手法謊稱「更新帳戶」、「儲值回饋」等，詐騙民眾填寫個資、OTP驗證碼等，遂行盜刷，至昨天為止，又有十九人被假冒的「悠遊付」行騙，遭盜刷一三七萬元。

刑事局提醒，民眾接收Email或簡訊應仔細辨明網址，相關操作應至官方網站查證真偽，且各項資料更新但未涉及購物消費，都不應該輸入OTP驗證碼，如被要求輸入OTP驗證碼，就要小心信用卡可能遭盜刷。

仿冒的悠遊付及一卡通iPASS MONEY網頁，網址前後皆有其他亂數字母。（刑事局提供）

