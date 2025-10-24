為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2億工程涉賄洩標 嘉義大埔鄉長收押 3項標案洩漏廠商 白手套包商也押

    2025/10/24 05:30 記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲涉工程洩標收賄，嘉義地檢署搜索傳喚，昨聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲涉工程洩標收賄，嘉義地檢署搜索傳喚，昨聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲，涉嫌利用公所辦理發包多項工程機會，洩漏底價與標案資訊給特定廠商後收賄，嘉義地檢署前天發動搜索傳喚行動，昨天將吳明勲及張姓包商聲請羈押禁見獲准。

    縣府停止鄉長職 27日派員代理

    嘉院表示，吳男承認公車私用的詐欺得利犯行，否認收賄犯行，張男也否認行賄。縣府表示，依地方制度法規定，吳明勲因刑事訴訟程序被羈押，由縣府停止其鄉長職務，預計廿七日派員代理鄉長一職。

    檢方追查，吳男自二〇二二年至去年間，藉由公所發包「專案管理」、「數位平台」及「公路興建」三項共約兩億元金額的工程標案，涉嫌洩漏底價、標案資訊，由從事景觀綠美化工程的張姓包商居間當白手套，向廠商索賄，吳男收賄金額尚待釐清。

    吳男也被檢舉於二〇二三年至今年間涉嫌公車私用，以公務車載送親友等，不實核銷油料費。

    廉政署南部地區調查組獲報，報請嘉檢檢察官邱亦麟指揮偵辦，前天搜索鄉公所、吳男住處及涉案廠商公司、住所等廿處，傳喚吳、張及相關人共九人到案，除吳男、張男二人遭收押偵辦，另七人各獲五萬元至十萬元不等金額交保。

    嘉院表示，吳男涉犯不違背職務期約、收賄罪、公務員假借職務機會故意犯詐欺得利罪等，犯罪嫌疑重大；張男則涉犯填製不實會計憑證、借牌得標及貪污罪嫌重大，兩人有串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播