2億工程涉賄洩標 嘉義大埔鄉長收押 3項標案洩漏廠商 白手套包商也押

嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲涉工程洩標收賄，嘉義地檢署搜索傳喚，昨聲請羈押禁見獲准。（資料照）

嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲，涉嫌利用公所辦理發包多項工程機會，洩漏底價與標案資訊給特定廠商後收賄，嘉義地檢署前天發動搜索傳喚行動，昨天將吳明勲及張姓包商聲請羈押禁見獲准。

縣府停止鄉長職 27日派員代理

嘉院表示，吳男承認公車私用的詐欺得利犯行，否認收賄犯行，張男也否認行賄。縣府表示，依地方制度法規定，吳明勲因刑事訴訟程序被羈押，由縣府停止其鄉長職務，預計廿七日派員代理鄉長一職。

檢方追查，吳男自二〇二二年至去年間，藉由公所發包「專案管理」、「數位平台」及「公路興建」三項共約兩億元金額的工程標案，涉嫌洩漏底價、標案資訊，由從事景觀綠美化工程的張姓包商居間當白手套，向廠商索賄，吳男收賄金額尚待釐清。

吳男也被檢舉於二〇二三年至今年間涉嫌公車私用，以公務車載送親友等，不實核銷油料費。

廉政署南部地區調查組獲報，報請嘉檢檢察官邱亦麟指揮偵辦，前天搜索鄉公所、吳男住處及涉案廠商公司、住所等廿處，傳喚吳、張及相關人共九人到案，除吳男、張男二人遭收押偵辦，另七人各獲五萬元至十萬元不等金額交保。

嘉院表示，吳男涉犯不違背職務期約、收賄罪、公務員假借職務機會故意犯詐欺得利罪等，犯罪嫌疑重大；張男則涉犯填製不實會計憑證、借牌得標及貪污罪嫌重大，兩人有串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

