收錢打官司全敗 民團理事長竟是假律師

金姓男子是「中華民國退伍軍人權益促進會理事長」，雖沒有律師證書，也未受僱於律師事務所，卻自稱是某律師事務所執行長，前年見一名陳姓女子有打官司需求，收五萬元代寫民、刑事訴狀、陪同民事庭開庭，但最後民刑事皆敗訴，陳女諮詢另名律師才揭穿金男是假律師而提告，台中地院依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，判刑六月、併科罰金三萬。

中檢起訴指稱，金姓男子（五十八歲）明知無律師證書，也未受僱於律師事務所，卻在臉書上稱是某律師事務所執行長，且在二〇二三年三月十五日，才被彰化地院於另案民事裁定中明確告知「既無律師證書，則是否意圖營利辦理訴訟事件而牴觸律師法，已屬有疑。」

二〇二三年初，一名陳姓女子到台中地院諮詢案件時與金男攀談，金男表示可以請律師處理，先介紹一名林姓律師和陳女碰面，了解後認為勝算不高。

金男得知後，慫恿陳女以五萬元代價，委託他代為撰寫民、刑事訴狀、陪同民事庭開庭、民事閱卷等訴訟事務，但民、刑事案件最後均獲敗訴或不起訴處分，輾轉向另一名律師諮詢，才揭穿他是假律師而提告。

台中地院審理時，金男坦承犯行，法官認為，金男明知無律師證書，竟意圖營利而辦理訴訟事件，且有向陳姓女子收取五萬元，加上有誣告前科，判處有期徒刑六月，併科罰金三萬元，可上訴。

