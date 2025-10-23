前台南市議長、現任議員郭信良（見圖）與安南區佃西里長高進見，被控利用土地重劃案向重劃會長廖堅志索賄一千三百萬元，台南地院去年重判郭男十三年徒刑、褫奪公權八年。上訴後全案大逆轉，高等法院台南分院昨撤銷一審判決，改判郭信良無罪。（資料照）

台南市前議長郭信良索賄1300萬 二審大逆轉無罪

前台南市議長、現任議員郭信良與安南區佃西里長高進見，被控利用土地重劃案向重劃會長廖堅志索賄一千三百萬元，台南地院去年重判郭男十三年徒刑、褫奪公權八年。上訴後全案大逆轉，高等法院台南分院昨撤銷一審判決，認定廖同意付款，並非要郭幫忙處理重劃案的對價，改判郭信良無罪；台南高分檢說，收到判決書後會研議是否提出上訴。

重劃會長廖堅志也無罪

同案被告高進見收賄被一審判刑九年、教唆偽證罪六月，廖堅志自首獲免刑；高進見收賄昨也獲二審判決無罪、教唆偽證仍判六月，廖堅志也由免刑改判無罪。本案開庭時，郭信良始終不認罪，堅稱自己未拿錢。

里長高進見教唆偽證仍判半年

檢方起訴指出，台南安南區佃西（一）自辦市地重劃期間，高向廖表達欲買抵費地，後來郭以廖曾口頭答應賣抵費地給高，要求廖應把日後賣抵費地可得的一千五百萬元利潤，先付給高，廖未答應，隔天郭同意減為一千三百萬元，廖考量未來可請郭向市府請託或施壓，讓重劃案順利進行，因此付款，高等人即以郭的議長影響力請託、施壓，使相關土地提早完成土地登記。檢方與一審認為，郭、高二人涉犯公務員藉勢藉端勒索財物罪。

二審合議庭則認為，郭雖對廖恫稱「地價重審、訴訟緩登」，但廖也說，佃西重劃案工程已驗收交市府接管，九五％以上地主已領到重劃後的權狀，顯示廖未被郭的恫嚇心生畏怖。

另郭曾對廖說，你答應用便宜價格賣抵費地給高，說話要算話等語；二審認為廖同意付錢給高，是廖主觀對郭的認知、評價，顧慮郭若在議會質詢會產生不好的影響，並非郭對廖有強迫或恫嚇行為。

二審表示，廖付款是基於郭、高以抵費地買賣糾紛為由，達成交付一千三百萬元的協議後，廖心有不甘，才順便請郭幫忙處理樁位錯誤（截角）與土地登記之事，且達成交付一千三百萬元協議的第二次會面，郭不在場，所以廖同意付款與之後請託郭協助處理重劃之事，兩者無對價關係，也無證據證明郭有分到相關款項。

二審並說，有關佃西段相關地號土地變更細部計畫通盤檢討發布實施前，提前完成土地登記，樁位錯誤（截角）問題是市府都發局繪製錯誤，錯不在地主，暫緩土地登記原因不存在，為免影響地主權益而同意地主提前登記土地，可知與郭無關；郭電話斥責地政局重劃科長，也與佃西段相關地號登記無關。

二審因此認定郭、高兩人違法證據不足，改判無罪。

