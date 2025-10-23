生技美魔女竊密案外案／調查官劉錦勳洩密遭搜索約談

調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，涉將內部鑑識報告等偵查秘密，提供給三顧公司使用；調查局主動立案發交北機站調查，並報請北檢偵辦．（資料照）

前義守大學生物科技系教授楊智惠轉入業界後，將原任職單位三顧生醫、樂迦公司的重要資料重製帶至新東家，涉違反營業秘密法被起訴；檢調事後卻發現，當初偵辦此案的調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，涉將內部鑑識報告等偵查秘密，提供給三顧公司使用。台北地檢署昨指揮北機站發動搜索，並約談劉、三顧公司副董事長陳宗基等四名被告，全案朝刑法洩密等罪嫌偵辦。

調查局主動立案追查

調查局昨表示，本案是調查局主動立案發交北機站調查，並報請北檢偵辦，並強調，調查人員應廉潔自持，如有涉及不法，嚴予究責，絕不寬貸。

楊智惠因保養得宜，有「生技界美魔女」之稱，轉入業界後，原任職於三顧生醫董事長，後跳槽到超基因公司，怎料，她被控與同事將老東家重要資訊重製後帶到新東家使用，甚至將三顧公司委託義守大學進行檢測分析計畫的結案報告書，重製後帶走，助自己指導的博士班研究生完成博士論文；檢方今年二月依違反營業秘密法起訴楊女等人，尚在審理中。

不過，劉錦勳事後卻被爆出種種爭議，例如與三顧公司過從甚密、與陳宗基以兄弟相稱、隱瞞過往與楊女互動關係、將楊女準備投稿期刊的不公開博士論文及台北處製作的「數位證據檢視報告」等資料，私下交給三顧公司，甚至曾透過LINE對楊女示意傾慕等，調查局因此報法務部將他移送懲戒法院審理中，並立案調查有無違法行為。

劉錦勳帳戶金流異常

檢調調查，劉疑似在二〇二二年十二月間，把上述鑑識報告等秘密文件交給三顧公司使用，且劉的帳戶內有異常金流。檢察官游欣樺昨指揮北機站搜索三顧、樂迦、劉男位於調查局本部的辦公處等十三處，約談劉、陳等四名被告及七名證人，朝刑法洩密等罪嫌偵辦，亦不排除有行、收賄情形。

