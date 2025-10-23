為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警穿圍裙扮早餐店員 車手「入甕」

    2025/10/23 05:30 記者許國楨／台中報導
    員警穿上早餐店圍裙出任務，成功逮捕想取走包裹的車手。（警方提供）

    員警穿上早餐店圍裙出任務，成功逮捕想取走包裹的車手。（警方提供）

    台中市員警近日穿起圍裙，偽裝成早餐店員，清晨在店內靜待車手上鉤，當王姓男子現身準備取走藏在草叢內包裹時立刻衝出，一舉將人逮捕，成功破獲一起「假徵才騙提款卡」的詐騙案。

    網路巡邏 主動出擊破騙局

    台中市警第六分局協和派出所員警石孟飛、林辰鴻日前網路巡邏時，發現臉書求職社團出現疑似詐騙徵才訊息，誆稱公司以後會直接將薪水存入帳戶，明細中不會顯示薪資，才不會被課到稅，據此標榜為方便「避稅」，要求應徵者將金融卡或提款卡放入包裹後丟棄在草叢，作為入職的條件。

    員警雖一眼看出這是詐騙集團拙劣的行騙手法，但還是決定將計就計「以身入局」，上週五先假意成為受騙求職者配合，隨即在附近早餐店守株待兔，當天清晨該早餐店剛開張，店員挽起衣袖、穿上圍裙，原是迎接一天工作的日常流程，然而這回，穿上圍裙的卻不是店員，而是埋伏在現場的員警。

    只見員警換下制服化身為備料的店員，表面上若無其事擺放餐具、擦桌子，實則暗中監視草叢動靜，沒多久果然看到六十四歲王姓車手現身低頭尋找包裹，剛一彎腰，埋伏員警立刻上前制伏，當場查扣手機與相關證物，而王男也坦承受詐騙集團指使前來取物，檢方訊問後命以三萬元交保，全案目前持續追查幕後共犯及金流流向。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播