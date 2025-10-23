為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    上班族遭虛幣投資詐4500萬

    2025/10/23 05:30 記者邱俊福／台北報導
    警方逮捕李姓車手（右），查扣100萬元贓款、買賣合約等贓證物。 （記者邱俊福翻攝）

    警方逮捕李姓車手（右），查扣100萬元贓款、買賣合約等贓證物。 （記者邱俊福翻攝）

    千萬積蓄＋房產借貸＋向老公、親友借錢 全沒了

    上班族陳姓女子今年中旬陷入「假投資」詐團陷阱後，在對方投資虛擬貨幣穩賺不賠的話術下，不僅領光千萬元存款，連房子也拿去貸款，還向親友借款，陸續投入高達四五〇〇多萬元，上月初因無法獲利出金，向警方報案，並與警方聯手，成功誘捕收款的李姓假投資專員送辦。

    領不到出金 驚覺有異

    警方調查，從事電商工作的陳女今年五月間被詐團於Threads網路社群投放的假廣告吸引，主動聯繫對方後，被引導進入其架設的LINE投資群組，之後在對方鼓吹下，開始投資對方宣稱穩賺不賠的虛擬貨幣，起初僅投入二、三百萬元，之後陸續將全部的千萬元存款，依指示透過面交與匯款方式，交給詐團。

    陳女當提光存款後，不僅向老公、親友借款，還將名下房產借貸數百萬元，繼續加碼投資；陳女上月欲將獲利領出，對方卻一再找藉口，拒絕出金，陳女才發現可能是騙局，馬上向台北市警方報案。

    報警逮到車手送辦

    警方獲報成立專案小組，與陳女一同合作，由陳女假裝欲再投資一百萬元，約對方至台北市住家門口交付現金；警方埋伏守候，當場逮捕收款的李姓男子，並查扣一百萬元贓款、身上現金二萬多元與犯案用手機、識別工作證、收據、買賣合約等贓證物。

    李男稱，他是在網路看到兼職求職廣告，打電話求職時，對方稱工作是為客戶節稅逃漏稅，遂依指示向客戶收取現金，不知是詐團，而佣金是月結，他還沒拿到錢，就被警方逮捕；警訊後依詐欺罪嫌將李男移送檢方偵辦。

