史上最大》襄理監守自盜10.2億 逃中國25年成謎 結案

前台灣銀行松江分行襄理陳守樸。（取自調查局外逃通緝犯查詢系統）

台灣銀行松江分行前襄理陳守樸，涉嫌於二〇〇〇年任內，盜賣十‧二億元公債後潛逃中國，堪稱是史上最重大的銀行員監守自盜案。台北地檢署當年依違反貪污治罪條例等罪，對陳發布通緝，期間雖一度發現陳在中國經商，但他始終沒有回台，後來下落不明，逃亡迄今已超過廿五年，追訴權時效完成、消滅，檢察官將陳守樸不起訴，陳的生死、金流成為謎團。

檢調追查，當年一月十八日，因中興票券自松江分行取出托管的面額總值十一‧七億元的「中央政府重大建設公債甲類第七期債票」三〇九張，剪取票息後，請行員、警衛交還分行，怎料，當時擔任出納負責金庫保管品存放業務的陳守樸，趁機暗槓這些公債。

同年二月，中興票券通知該分行要將五百萬元券卅張轉為抵押擔保品，陳還銷假上班交還卅張五百萬元公債，其他面額十‧二億元的二七九張公債仍未還，之後再透過中陸公司負責人林潮裕，分次出售五百萬元券七十一張，得款三‧五億元，疑流往中國與美國。

陳於同年三月改任初級襄理後，藉口業務繁忙，遲未辦理金庫保管品清點交接，直到同年五月，台銀總行實施例行業務稽核檢查才發現短少二七九張公債券；陳見犯行敗露，自分行員工帳戶內提領現金二一五萬餘元結匯美金七萬元，搭機逃往中國藏匿，並透過共犯把剩餘公債銷贓變現。檢調持續追查發現，陳男在中國安徽省銅陵縣經營「艾瑪油品」公司，北檢則於二〇〇二年依「貪污治罪條例」侵占職務上持有非公用私有財物罪、刑法偽造文書及違反洗錢防制法通緝陳男，因追訴權時效在今年八月八日已完成，因此不起訴。

