竹縣勇消殉職火警》抽菸肇禍證據不足 越勞無罪

前年12月新竹縣湖口鄉一處民宅火警，新工消防 分隊長游尚樺搜救時殉職，圖為消防弟兄搶救游 尚樺情形。 （民眾提供）

前年十二月新竹縣湖口鄉一處民宅發生火警，竹縣消防局新工消防分隊長游尚樺入內搜救時不幸殉職，事後檢方認定三名逾期居留越籍勞工未確實熄滅菸蒂而引發火勢，依過失致死罪起訴；新竹地院審理認為，檢方證據無從證實被告等人於火災發生前確有在附近抽菸，諭知無罪。

法官調查，黎男與武男（通緝中）及陳男（另案偵辦）三人均為逾期居留勞工，雇主向阮女（涉犯過失致死罪，檢察官另案偵辦）承租湖口鄉房屋，三人明知使用室內沙發布、木製櫃體及木質隔間牆屬易燃物，仍於前年十二月廿八日隨意在沙發附近抽菸，且未確實熄滅菸蒂，引燃發生火災。

請繼續往下閱讀...

消防人車獲報趕抵，游尚樺部署水線著裝入室搜索期間，用無線電發出「空間迷航」訊號，其他隊員展開搜救，然因其所戴氧氣面罩用罄，游自行脫掉面罩後，吸入過多濃煙昏倒送醫不治。檢方依失火燒燬住宅、建築物等以外之物及過失致死罪嫌起訴黎男。

黎男辯稱平時在二樓客廳抽菸，而非在起火點二樓木質樓梯下方的沙發附近抽菸。案發當日早上他還在睡覺，被人叫醒時聽說失火了，才知道發生火災。

法官調查，火勢由起居室沙發附近，經起居室西側開口走道朝客廳延燒，起火處應在起居室沙發附近，非被告抽菸地點，檢察官應舉證被告確有於案發前，在起居室沙發附近抽菸後未妥善熄滅菸蒂的具體失火行為。

此外，經查被告等人習慣將菸蒂丟棄在自製菸灰缸內，反觀現場勘查未在起居室內發現遺留使用過的菸頭，無從證實被告等人於火災發生前確有在起居室沙發附近抽菸。

合議庭認為檢方所舉證據，僅能證明被告平時有在二樓室內抽菸，不足以證明案發前在起居室沙發附近抽菸後，未確實熄滅菸蒂肇生本案火災，諭知黎男無罪。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法