假冒iPASS一卡通、街口支付發釣魚簡訊／「截電專案」 破詐團蓋台專車

詐騙集團假基地台藏身停車場車內，機動發送釣魚簡訊，當場遭警方查獲。 （記者陳建志翻攝）

刑事警察局電信偵查大隊第二隊執行「截電專案」，利用電信大數據分析可疑詐騙門號，掌握疑似有假基地台冒用他人手機號碼，以「iPASS一卡通」及「街口支付」名義，亂槍打鳥傳送釣魚假簡訊「帳戶異常需認證」，被害人上鉤後即盜取個資盜刷或轉出金錢；警方於本月十六日鎖定王姓嫌犯駕車載送假基地台設備，在台北市中正區停車場發送釣魚簡訊時當場逮捕，檢方複訊後依涉嫌組織犯罪、詐欺罪聲請羈押禁見獲准。

藏停車場發釣魚簡訊被逮 王男羈押禁見

台中地檢署指揮電偵二隊偵辦發現，詐騙集團冒用電子支付業者名義，透過行動假基地台向民眾手機傳送詐騙簡訊，致民眾陷錯誤而輸入個資，進而遭盜刷或轉出金錢。

經蒐證獲悉卅三歲王男涉有重嫌，十六日持搜索票和拘票前往台北市中正區一處停車場，將駕駛現代轎車載送假基地台設備發簡訊的王男逮捕，查扣假基地台設備、電池、電池充電器、主機天線二組、手機二支、涉案車輛等犯罪工具。

12人受害 財損40多萬元

警方表示，假基地台就是俗稱「偽基站」的中國製設備，可在約一百公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，偽冒任意數字組合的簡訊發送號碼，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，此手法已是國內詐騙簡訊主要發送管道之一。檢警查出假冒「iPASS一卡通」及「街口支付」名義發簡訊詐騙案，有十二人被騙，財損四十多萬元。

中檢︰勿點擊或連結不明簡訊網址

中檢表示，詐團常利用時下流行議題，如「iPASS一卡通帳戶認證」、「街口支付帳戶認證」及「普發一萬元」等，吸引民眾點擊，呼籲民眾勿點擊或連結來源不明簡訊所附網址，也勿撥打該簡訊內所附電話號碼，以免遭詐團藉此騙取個資或金錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

