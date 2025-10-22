為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車被偷「未辦歸責」 判幫賊付6.1萬罰款

    2025/10/22 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    法官查出鍾女確實有報案汽車失竊，但未舉證向監理單位辦理歸責，認定裁罰無誤，駁回鍾女之訴，她得自吞罰款。（資料照）

    惡賊1個小時在3地狂違規19次

    苗栗縣鍾姓女子名下的汽車，短短一小時在台北、新北、基隆犯下十九次交通違規，共被開罰六萬一千一百元，鍾女喊冤汽車遭竊，是竊嫌開她的車瘋狂違規。法官查出鍾女確實有報案汽車失竊，但沒有舉證向監理單位辦理歸責，認定裁罰無誤，駁回鍾女之訴，她得自吞罰款。

    法官︰車主只報案 未舉證向監理單位辦理歸責

    鍾女的車於前年十一月凌晨時分，一小時內在台北市內湖區、基隆市、新北市汐止區連續出現闖紅燈、逆向行駛、超速等十九次交通違規，其中在汐止還拒絕警方攔查逃逸，被三地警分局開單告發，共裁罰六萬一千一百元及吊扣車牌六個月。

    鍾女向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張她是違規車輛車主，但該車遭李姓男子竊取，交通違規也是李男所為，她發現車輛遭竊後就立即請人至派出所報案，應對李男裁罰，聲明裁罰撤銷。

    監理站函文 鍾女屆期未辦理歸責

    苗栗監理站答辯，鍾女車輛違規時間集中於當天凌晨三點左右，報案時間是同日上午十時許，車輛違規時仍處於鍾女支配下，鍾女無法佐證已善盡管理車輛責任而無過失；此外，監理站函文請鍾女辦理歸責於實際駕駛人，屆期未辦理。

    法官認為，道路交通管理處罰條例第八十五條有特殊立法設計，要求受舉發人如果認為受舉發之違規行為應歸責他人，應在規定時間內，檢具證據告知應歸責人以辦理歸責，逾期未依規定辦理，仍依各該違反條款規定處罰。

    法官調查，鍾女名下汽車各交通違規事實明確，沒有依規定辦理歸責，而且也未能舉證證明其已善盡汽車所有人之監督管理義務，依此認定鍾女訴請撤罰無理由，應予駁回。

