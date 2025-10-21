尪捐精給弟媳 婦PO文辱小叔一家判刑

PO文大罵小叔一家，婦人判刑。（資料照）

南投縣有人夫廿七年前捐精給弟媳人工受孕生女，妻子得知大崩潰，去年到今年分別在多個地方臉書社團PO十六篇文，公布小叔夫妻和小孩的個資，揚言殺掉姪女，並大罵小嬸偷情，小叔一家人無恥，小叔小嬸忍無可忍提告，南投地院以非法利用個資罪、恐嚇罪名各判刑四月和拘役四十日。

六十歲的吳姓婦人是在去年得知丈夫廿七年前捐精給小嬸，以人工受孕方式生下女兒，吳婦大崩潰下，從去年六月到今年三月分別在南投縣多個地方臉書社團，及小嬸上班縣市的地方臉書社團，有用自己帳號或假藉自己先生之名發文，不只公布小叔小和姪女個資，並大罵小叔一家人「無恥、不要臉」，罵小嬸「婊子、破麻」，還說要去台北把姪女殺掉，小叔小嬸忍了多月，最後決定提告加重誹謗、公然侮辱、違反個資法。

吳婦歇斯底里連續在臉書社團公布小叔一家人個資，辱罵其一家人並揚言殺掉姪女，被提告後雖坦承貼文都是她寫的，但不道歉也不肯和解賠償，南投地院法官以非務機關非法利用個人資料罪名判刑四月，另以恐嚇危害安全罪名判拘役四十日。

據透露，衛福部是在二〇一三年提出人工生殖法修正草案，明文規定四親內的旁系血親不得捐贈精卵，而該事件發生在廿七年前，當事人在今年司法訴訟期間疑似沒說真話，因時間久遠真相已不可考。另有婦產科醫師推測，早年發生這種案例，有可能是基於「一脈相傳」的觀念。

