為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    吊車大王遭AI合成賣貨 百人上當

    2025/10/21 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    「吊車大王」胡漢龑，遭人利用AI技術，假 借他的名義販售商品，他在臉書發文鄭重提 醒大家留意，不要被騙。 （擷取自胡漢龑臉書粉專影片）

    「吊車大王」胡漢龑，遭人利用AI技術，假 借他的名義販售商品，他在臉書發文鄭重提 醒大家留意，不要被騙。 （擷取自胡漢龑臉書粉專影片）

    胡漢龑澄清︰我只會開吊車 不賣東西啦

    有「吊車大王」之稱的啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑，近期因協助花蓮救災，人氣暴漲，卻也因此成為詐騙集團的新目標。有人利用AI技術冒用他的影像和聲音，在網路上假借名義販售海豹油、牛樟芝、保養品等商品，甚至還用他過去的救災影片加工成「代言片」，讓他氣得直呼：「超扯、超扯、超扯！」

    「我沒有在網路任何平台上販售任何商品，拜託大家不要被騙了！」胡漢龑說，近一個月來幾乎每天都有朋友致電關心，問他「是不是開始賣保健品」，他強調「網路上，任何銷售平台、任何販售的商品，通通都是詐騙集團！請不要相信網路上的任何銷售影片！」

    胡漢龑表示，現在AI的合成技術太厲害了，「把我跟力曼的總裁照片合在一起，不要再相信了」。「我不可能去送人家車子，也不可能去賣任何東西」，「盜用人家的東西，詐騙人家辛辛苦苦賺來的錢，真的很可惡！」

    「我只會開吊車，不賣東西啦！」胡漢龑呼籲，如果看到類似冒用他名義的影片，請大家留言「這是詐騙集團」，連續洗版，不要買任何東西，後面的人看到留言就不會被騙了，重複留言讓平台自動封鎖，這是目前最好的詐騙防堵方式。

    據悉，受害人數疑已超過百人。胡漢龑無奈地說，報警也沒用，那些網站都架在國外，根本查不到。他目前已親自封鎖超過二十個假帳號，但仍防不勝防，只能儘量透過各社群媒體廣為宣導。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播