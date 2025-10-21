吊車大王遭AI合成賣貨 百人上當

「吊車大王」胡漢龑，遭人利用AI技術，假 借他的名義販售商品，他在臉書發文鄭重提 醒大家留意，不要被騙。 （擷取自胡漢龑臉書粉專影片）

胡漢龑澄清︰我只會開吊車 不賣東西啦

有「吊車大王」之稱的啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑，近期因協助花蓮救災，人氣暴漲，卻也因此成為詐騙集團的新目標。有人利用AI技術冒用他的影像和聲音，在網路上假借名義販售海豹油、牛樟芝、保養品等商品，甚至還用他過去的救災影片加工成「代言片」，讓他氣得直呼：「超扯、超扯、超扯！」

「我沒有在網路任何平台上販售任何商品，拜託大家不要被騙了！」胡漢龑說，近一個月來幾乎每天都有朋友致電關心，問他「是不是開始賣保健品」，他強調「網路上，任何銷售平台、任何販售的商品，通通都是詐騙集團！請不要相信網路上的任何銷售影片！」

請繼續往下閱讀...

胡漢龑表示，現在AI的合成技術太厲害了，「把我跟力曼的總裁照片合在一起，不要再相信了」。「我不可能去送人家車子，也不可能去賣任何東西」，「盜用人家的東西，詐騙人家辛辛苦苦賺來的錢，真的很可惡！」

「我只會開吊車，不賣東西啦！」胡漢龑呼籲，如果看到類似冒用他名義的影片，請大家留言「這是詐騙集團」，連續洗版，不要買任何東西，後面的人看到留言就不會被騙了，重複留言讓平台自動封鎖，這是目前最好的詐騙防堵方式。

據悉，受害人數疑已超過百人。胡漢龑無奈地說，報警也沒用，那些網站都架在國外，根本查不到。他目前已親自封鎖超過二十個假帳號，但仍防不勝防，只能儘量透過各社群媒體廣為宣導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法