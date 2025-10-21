柬國詐團首腦來台趴趴走 張榮興：報北檢偵辦

警政署長張榮興昨天在立法院表示，陳志大概是在2022年前出入台灣，並表示，已透過FBI主動聯繫，並報請北檢指揮偵辦中。（記者李文馨攝）

陳志在台資產有9家公司 11豪宅

美國司法部與財政部日前起訴在柬埔寨各地進行投資詐騙的太子控股集團董事長陳志。立委黃捷昨質詢指出，陳志來自中國，不但取得柬埔寨等多國國籍，還曾多次來台，詢問台灣有無收集相關情資。警政署長張榮興答詢說，陳志在二〇二二年前出入台灣，目前已透過FBI主動聯繫，並報北檢指揮偵辦中。

黃捷質詢表示，美英近期聯手打擊柬埔寨太子集團首腦陳志，令她最驚訝的是，陳志出入台灣十次，他登記在台的九間公司、三名台灣人都在制裁名單中，詢問台灣有無收集到相關國際情資。

黃捷接續指出，陳志據說是中國人，後來取得柬埔寨籍，再取得多重國籍，在國際到處趴趴走，來台是否發現他是問題人物？有無發現他在柬埔寨經營多達十個詐騙園區？台灣打詐打那麼久，首腦竟然來台這麼多次。

張榮興答詢說，初步資料顯示，陳志大概是在二〇二二年前出入台灣，之後都沒有來台跡象。此案是由美國司法部、財政部單方面發起起訴與制裁的作為，此前並未要求台灣提供相關資料，但台灣有透過FBI主動聯繫，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦當中。

黃捷追問，相關人物出入境台灣，有無辦法在第一時間偵獲？張榮興說，應該沒有問題，若讓警政署事先掌握對象，其出入境後從事疑似非法活動，警政署有能力監控與處理。

立委徐欣瑩也詢問，陳志在台資產有九間公司、十一間豪宅，警政署會如何處置這些豪宅。張榮興說，已經報請地檢署指揮偵辦，未來若涉嫌犯罪當然會進行查扣，警政署會與美方聯繫整個犯罪事證連結。

徐欣瑩說，若是對台灣人詐騙的不法所得，希望把相關不法所得還給被詐騙的人，是否可以朝此方向來做。張榮興回應，可以，警政署朝最嚴厲手段處理。

