解除監控 有重大違失／鍾文智潛逃 監院彈劾法官陳勇松

前「連一鮑魚」董 事長鍾文智 被重判後逃逸， 法官陳勇松因未延 長其科技監控等程 序有違失， 遭監院 彈劾。 （資料照）

前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，監察院昨表示，高等法院法官陳勇松於合議庭評議鍾文智加保、不延長科技監控後，未宣示裁定、依法製作裁定書送達當事人，違反辦案程序及職務規定，損及人民對於司法之信賴，核有重大違失；監察院審查通過監委林郁容、葉宜津、高涌誠所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

鍾文智因違反證交法，被判刑合計三十年五月徒刑，棄保潛逃遭檢方通緝。時任高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松因未延長其科技監控等程序有違失，被移送法官評鑑委員會評鑑；法評會八月決議將邱移送司法院人審會議處，陳則須移送職務法庭審理、建議罰俸十個月。

請繼續往下閱讀...

監察院彈劾案文指出，被彈劾人為資深法官，明知合議庭有關被告鍾文智加保不延長科技設備監控之決定，屬得抗告之裁定，須經宣示或送達等程序，始對外發生效力，亦明知系爭審理單未經宣示裁定、依法製作裁定書正本送達當事人，竟僅由書記官以電話片面告知被告鍾文智之辯護人辦理加保及拆除電子監控設備事宜，而未將裁定之內容送達檢察官，導致檢察官無從決定是否提起抗告，顯已嚴重違反訴訟程序。

彈劾案文續指，被告鍾文智逃匿引發輿論抨擊後，被彈劾人補行製作「評議附件」附卷，並指示書記官抽換電話紀錄，均違反辦案程序及職務規定，嚴重損害人民對於司法之信賴。

彈劾案文強調，被彈劾人所為，顯已違反「法官倫理規範」等規定，情節重大，依「法官法」規定有懲戒之必要。因此依法提案彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。

法界﹕坦承疏失 通常懲處罰俸

曾任懲戒法院法官的法界人士指出，陳是審理中出現的行政疏失，並非風紀問題，若是能夠坦承疏失，具悔意，通常是罰俸處分，介於現職月俸總額一個月以上、一年以下。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法