    首頁 > 社會

    進口中國機上盒 收看盜版影視 侵權11億

    2025/10/21 05:30 記者許國楨／台中報導
    張姓男子從中國進口「小雲機上盒」，指導買家下載非法軟體 收看未授權節目，侵權市值高達11億元，警方執行搜索行動， 查扣機上盒等證物。 （警方提供）

    3年狂賣8000台 犯罪集團瓦解 檢起訴12人

    桃園市張姓男子自二〇二〇年起從中國進口「小雲機上盒」，再指導買家下載非法軟體收看第四台、電影、戲劇等未授權節目，短短三年間狂賣逾八千台，不法獲利達二千四百萬元，侵權市值更高達十一億元，經警方多波收網行動，終於瓦解整個犯罪集團，檢方近日也依違反著作權法偵結起訴張男等十二人。

    在桃園設公司 不法獲利二千四百萬

    刑事局智慧財產權偵查大隊網路情蒐發現四十歲張男在桃園市某大樓設立公司，實際上卻是進口與販售機上盒據點，這款名為「小雲機上盒（SVI CLOUD）」的產品，搭配專屬APP「YOGURTTV」可免費觀看大量第四台直播節目、電影及戲劇等未經授權的盜版內容。

    全案由中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會，受任非凡傳播股份有限公司等十五家電視公司、日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）提出告訴後，由桃園地檢署指揮偵辦。

    設臉書社團指導用戶安裝非法APP

    警方深入追查發現，該集團組織嚴密、分工清楚，主打該電視盒性能強大及使用方便，甚至另設立臉書社團刊登提供教學貼文，指導用戶如何下載、安裝非法APP，每台機上盒成本約二千元，卻以五千元高價販售，利潤驚人，警方鎖定目標後三度發動搜索，一舉查獲張男等十二人到案。

    警方同時共查扣電腦主機、筆電、手機、保固卡、出貨單據與非法機上盒四五五台等證物，掌握完整銷售紀錄，經權利人鑑定，初步估算侵權市值高達十一億元。

    警方另針對該機上盒專屬APP「YOGURTTV」進行分析，掌握該機上盒連線登入的網域，向法院聲請強制執行，進行該網域停止解析，對該軟體持續進行監控，以確實阻斷非法機上盒及持續違法侵權，全案近日也由桃園地檢署偵結起訴。

    非法機上盒集團犯罪示意圖

