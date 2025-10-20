車手詐820萬 超過500萬罪加一等

游男向鄧男詐取820萬元，已觸犯對同一人或同案詐騙逾500萬元的「特殊加重詐欺取財罪」，可處3年至10年徒刑。（資料照）

塞翁得馬，焉知非禍？年僅廿三歲的游姓男子去年當車手，可能騙術高明，在彰化縣向兩名被害人各取款八二〇萬元、一百萬元，他宣稱還沒領到報酬就被抓，卻不知自己觸犯去年八月上路《詐欺犯罪危害防制條例》規定的「五百萬元」加重門檻，他「賣慘」也無效，彰化地院依「特殊加重詐欺取財罪」重判四年八月徒刑，併科罰金十八萬元。

變成特殊加重詐欺取財罪

沒領到報酬仍重判四年八月

判決書指出，游男被詐欺集團以月薪四萬元招募當車手，假冒投資公司營業員，去年八月十日在彰化縣向鄧姓男子詐得八二〇萬元，同月十五日又向另名周姓被害人詐得一百萬元，這段期間他另於台北等縣市犯案，但得款金額各為二十萬至一百多萬元，上述八二〇萬元，是他行騙生涯中得款最高的一次。

彰化地院審理時，游男坦承犯行，宣稱只當一星期車手即被抓，尚未取得報酬，詐得現金已全部交給上級，他還「賣慘」說，車禍休養四個月無收入，二十萬元醫藥費都是借來的，他才沉淪當車手，且已與周男和解，聲明減刑輕判。

法官卻認為，游男住在花蓮，卻能遠赴彰化詐財，顯示身體狀況並不差，縱使要還債，也可尋找正當工作賺取，他沒有值得憫恕之情形，另外，游男雖與周男和解，卻沒有付半毛錢，難以認定犯後態度良好，不能以「顯可憫恕」等理由減刑。

法官還強調，游男向鄧男詐取八二〇萬元，已觸犯對同一人或同案詐騙逾五百萬元的「特殊加重詐欺取財罪」，可處三年至十年徒刑，刑度遠重於加重詐欺罪的一年至七年徒刑，對鄧男詐欺部分判刑四年、併科罰金十六萬，對周男行騙則依加重詐欺罪判刑一年十月、併科罰金三萬，合併定應執行刑四年八月，併科罰金十八萬，可上訴。

