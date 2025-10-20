可惡!救災贈胸章與鑰匙 詐走3萬

刑事警察局發現，詐團從剛開始的「免費贈送雨鞋」手法誘騙熱心民眾，近日則改成贈送自己手作「救災胸章與鑰匙圈」、「小鏟子紀念品」等話術設局，一名男技術人員因此被誘騙設局前往ATM依指示操作，遭詐走近三萬元。（記者邱俊福攝）

詐騙集團手法不斷根據時事翻新，近期連花蓮洪災愛心都遭利用，刑事警察局發現詐團從剛開始的「免費贈送雨鞋」手法誘騙熱心民眾，近日開始改以贈送自己手作「救災胸章與鑰匙圈」、「小鏟子紀念品」等話術設局，一名男技術人員便因此被誘騙設局前往ATM依指示操作，遭詐走近三萬元。

警方表示，家住中部的四十多歲被害人，本月十四日在 Threads 上看到帳號暱稱「章靜涵」的網友發文，內容是要贈送她自己手作的救災胸章與鑰匙圈，免費贈送給協助花蓮救災的朋友們，並強調只要負擔運費即可，還寫了不少感人的話，讓被害人失去戒心。

表單填運費是陷阱

被害人經加了對方IG私訊聯繫後，對方即給予一個表單連結，要求填寫收件資訊與寄件方式。警方表示，對方給予的表單連結是假的「7-11賣貨便」頁面，被害人依指示填寫，隨後依對方要求匯款五十八元運費到一個偽冒的「慈濟帳戶」。

匯款後，對方立即以未完成「實名認證」，導致該帳戶遭到凍結為由，要求被害人趕快加入給予的假「賣貨便客服」LINE排除；由於對方假裝很緊張，還宣稱被害人可能會因此被調查，讓被害人一時也慌了神，一路配合。

接著，一名自稱「王專員」的客服人員主動聯繫被害人，強調為了解除帳戶異常，需要進行 ATM 的實名驗證程序，被害人便被引導前往操作ATM，操作完成收到扣款簡訊時，才驚覺受騙報警。

警方提醒，花蓮救災，須循官方公布的途徑辦理，才有保障，切勿輕信網路朋友貼文與廣告，此外不要點擊陌生人提供的連結，而有網路交易問題時，例如賣貨便，需洽官網聯繫窗口，以避免受騙。

