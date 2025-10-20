以為翻供能輕判 女車手上訴判更重

吳姓女車手不滿一審判決8月太重提上訴，辯稱誤信網路求職廣告、遭詐騙集團利用。遭法官打臉，二審加重刑期至11月。（民眾提供）

兩年前把銀行帳戶交給詐欺集團，卻三度獲不起訴的吳姓婦人，今年三月進一步當詐團車手，向被害人詐取一五〇萬元時被捕，她一審時坦承犯行，法官減刑判處八月徒刑，檢方沒上訴，吳女卻不服上訴二審，還自作聰明翻供，辯稱是自己受騙「跑外務」，二審法官認定她否認犯行、無從減刑，撤銷原判，加重改判十一月徒刑。

一審認罪判8月

判決書指出，擔任企業文書工作、月薪約三萬元的四十三歲吳姓婦人，今年一月卅一日持偽造的投資公司工作證與收款單據，向彰化縣楊姓男子取款一五〇萬元，當場被員警逮捕，她否認犯行，彰化地檢署最後一次偵訊時，才改口坦承認罪，彰化地方法院一審以她認罪而減刑，依加重詐欺取財未遂罪判刑八月，未扣案犯罪所得一萬五千元收收，她另涉其他詐欺部分則偵審中。

吳婦上訴二審，她又改口說，自己也是受害人，她上網找工作被騙，她取款時自認是「跑外務」，聲明輕判並宣告緩刑。

二審撤減刑 判11月

高等法院台中分院卻認為，吳婦二〇二三年間把銀行帳戶提供給陌生人，涉嫌幫助詐欺、洗錢等罪，南投地檢署三度不起訴，吳婦求職卻沒有戒心，持偽造工作證取款，卻宣稱是「跑外務」，每次可獲一千至二千元，報酬也與付出的勞力顯不相當，辯詞違反常理，不足採信。

刑事訴訟法有「不利益變更禁止原則」，如果檢察官沒上訴，僅被告上訴，二審法官不能判處比原審更重之刑，以免被告不敢上訴，但一審判決如適用的法條不當，就不在此限；二審強調，吳婦否認犯行，已無從依法減刑，一審適用的法律與量刑都不當，撤銷且加重判刑十一月，可上訴三審。

警方起出被詐騙面交金額新台幣150萬元跟假證件與存款單。（警方提供）

