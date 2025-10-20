全球吸毒人數10年增２成 大麻最多

根據今年聯合國發布的「二〇二四年世界毒品報告」指出，全球吸毒人數二〇二二年增至二點九二億，十年間大幅增長百分之二十。主要根源仍是大麻的濫用，其次則是是新型合成類毒品的出現，和市場供需愈來愈容易取得，加劇了國際間的毒品問題。

調查報告指出，在一般類毒品方面，大麻仍是全球使用最廣泛的毒品，有高達二點二八億的使用者；其次是類鴉片（指內含有鴉片性質），有六千萬人；安非他命有約三千萬人；可卡因有二千三百萬人；搖頭丸類也有二千萬使用者。

台灣吸大麻人口排第三 有走高趨勢

至於在我國，大麻在毒品人口中排列第三，位在安非他命與愷他命之後，但有走高趨勢，此外，在新興合成或混合使用毒品類方面，近年在一些高收入國家出現，導致吸食者用藥過量猝死人數急劇增加。

大麻在全球與毒品有關的危害中占有相當大的因素，部分原因是大麻使用率很高：據二〇二一年調查，全世界吸毒病症病例中有百分之四十二是大麻使用引發的病症。二〇二三年則有百分之四十一的國家調查報告指出，接受戒毒治療者中，主要的患者是使用大麻類相關毒品。

同時，研究報告表示，截至二〇二四年止，歐美等部分地區已將非醫療用途大麻的生產和銷售合法化後，加速了大麻的有害使用，甚至產品多樣化。其中許多產品內含的四氫大麻酚含量很高，以致經常使用大麻有關的精神病患者，和企圖自殺者的比例都有所增加，尤其是以年輕人居多。

