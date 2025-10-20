速效合成毒品 取代傳統毒品成趨勢

表格

根據聯合國「二〇二四年世界毒品報告」揭露，全球吸毒人口攀升至三點一六億，創歷史新高。歐美與亞洲因社會結構、毒品政策差異，衍生截然不同的新興毒品威脅，從成分、毒性到流通模式均呈現兩極化發展。

歐美、亞洲 毒品威脅兩極化

緝毒人員指出，歐美流行的化學合成毒品如芬太尼等，易與鴉片合用，導致毒效極強，微量即可致呼吸抑制和猝死；芬太尼常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。二〇二二年美國逾七萬人死於芬太尼過量；英國九個月內百人死於藥效比芬太尼強十倍的硝基氮類毒品。

亞洲流行的卡西酮類毒品，則因成分複雜且常被混合使用，易引發急性中毒、高熱和多重器官衰竭。國內吸毒致死者平均年齡約三十歲，死者體內驗出的混合毒品，以K他命混卡西酮最常見。

在製造與價格方面，歐美芬太尼多由墨西哥犯罪集團在秘密實驗室中合成，技術門檻高但利潤豐厚；亞洲「太空油」則利用電子煙混毒，成本低廉、隱蔽性強。香港查獲的太空油電子煙單支售價僅百元港幣，易透過社交網絡流通。

在戒毒挑戰方面，芬太尼等合成鴉片類藥物生理依賴性強，需醫療介入；亞洲的依托咪酯則因「快感短暫」誘發高頻吸食，形成「錯誤獎勵機制」，心理成癮更難破除。根據戒毒案例顯示，吸食者即使短期戒斷，復吸率仍超過百分之八十。

全球趨勢上，合成毒品因體積小、易運輸、利潤高，正取代傳統毒品，而跨國供應鏈上，因中國化工業興起，再加上與在地混毒模式，分別成為歐美與亞洲毒害的核心根源。

