為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    速效合成毒品 取代傳統毒品成趨勢

    2025/10/20 05:30 記者劉慶侯／台北報導
    表格

    表格

    根據聯合國「二〇二四年世界毒品報告」揭露，全球吸毒人口攀升至三點一六億，創歷史新高。歐美與亞洲因社會結構、毒品政策差異，衍生截然不同的新興毒品威脅，從成分、毒性到流通模式均呈現兩極化發展。

    歐美、亞洲 毒品威脅兩極化

    緝毒人員指出，歐美流行的化學合成毒品如芬太尼等，易與鴉片合用，導致毒效極強，微量即可致呼吸抑制和猝死；芬太尼常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。二〇二二年美國逾七萬人死於芬太尼過量；英國九個月內百人死於藥效比芬太尼強十倍的硝基氮類毒品。

    亞洲流行的卡西酮類毒品，則因成分複雜且常被混合使用，易引發急性中毒、高熱和多重器官衰竭。國內吸毒致死者平均年齡約三十歲，死者體內驗出的混合毒品，以K他命混卡西酮最常見。

    在製造與價格方面，歐美芬太尼多由墨西哥犯罪集團在秘密實驗室中合成，技術門檻高但利潤豐厚；亞洲「太空油」則利用電子煙混毒，成本低廉、隱蔽性強。香港查獲的太空油電子煙單支售價僅百元港幣，易透過社交網絡流通。

    在戒毒挑戰方面，芬太尼等合成鴉片類藥物生理依賴性強，需醫療介入；亞洲的依托咪酯則因「快感短暫」誘發高頻吸食，形成「錯誤獎勵機制」，心理成癮更難破除。根據戒毒案例顯示，吸食者即使短期戒斷，復吸率仍超過百分之八十。

    全球趨勢上，合成毒品因體積小、易運輸、利潤高，正取代傳統毒品，而跨國供應鏈上，因中國化工業興起，再加上與在地混毒模式，分別成為歐美與亞洲毒害的核心根源。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播