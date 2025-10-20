全球3大新興毒品 瞄準台灣年輕人

新興毒品常靠可愛包裝吸引年輕人的注意。圖為台灣近年常見的新興毒品「喪屍煙彈」。（資料照）

毒品混合使用 猝死率至少提高十倍

根據國內緝毒專家調查指出，目前全球最新興起的毒品為硝基氮類（Nitazenes）、依托咪酯（Etomidate）、噻拉嗪（Xylazine）等三大類，均是以化學合成的鎮靜劑被變形成為毒品，且流行於年輕族群，如混合其他毒品使用，毒性更強，猝死率遠高於其他毒品十倍以上，政府單位應即早注意和防範。

刑事局緝毒中心表示，根據聯合國「二〇二四年世界毒品報告」，硝基氮類是近年出現的「合成類阿片物質」，藥效比芬太尼強十倍，兩年前在美國、加拿大等高收入國家出現，造成吸食過量死亡案例激增。此類毒品多透過網絡交易，並常與其他毒品或藥物混合使用，增加致命風險。

其次，依托咪酯原為醫療用麻醉劑，近年被濫用為「喪屍毒品」或「太空油」、「喵喵」。尤其在亞洲青少年群體流行。吸食後會出現幻覺、行動失調，甚至呼吸抑制。香港即時警覺，已列為重點管制物質，並於今年展開專項禁毒行動。

速效毒品 副作用也超強

第三則為噻拉嗪（又稱為甲苯噻嗪「tranq」），原為獸醫用鎮靜劑，濫用時常與安非他命混合。是美國近期出現的新興「喪屍藥」。法務部法醫研究所今年解剖案例中，發現死者體內同時檢出安非他命及噻拉嗪，且伴隨皮膚潰爛等嚴重副作用，顯示出危害性。

緝毒專家表示，這三大類毒品的共同點，原都是被設定作為人類或動物使用的鎮靜劑。但後來化學分子結構被製毒者修改，變身成為速效毒品。會造成吸食者出現強烈幻覺、動作遲緩、皮膚潰爛等嚴重副作用。一般民眾若誤食，可能因身體無法適應而猝死。

如近來在網路上廣為流傳有關美國費城肯辛頓區的影片，街頭上許多毒蟲如同僵屍或喪屍般蠕動，甚至許多吸食者皮膚出現嚴重潰爛的情況，均是使用噻拉嗪、依托咪酯等混合毒品。費城也因此被冠為「喪屍之城」。

目前，硝基氮類毒品與噻拉嗪類毒品均流行於歐美，在台灣並未明顯出現。台灣則是以興奮劑合成的「卡西酮類」毒品和依托咪酯類為主。

