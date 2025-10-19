為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    酒駕累犯逆向飆 撞死幼教師棄車逃

    2025/10/19 05:30 記者吳正庭／金門報導
    金門縣環島北路二段前晚發生1死2傷的車禍，肇事車也撞得四輪朝天。（金湖分局提供）

    駕BMW權利車連撞3車

    金門縣前晚發生死亡車禍，酒駕累犯五十一歲張姓男子，又涉酒駕BMW權利車違規逆向超車，先撞擊對向騎機車的翁姓幼教女老師，接著連撞小貨車及小汽車，張男車輛翻覆，造成一死二傷還肇逃；翁姓老師傷重不治，小汽車許姓駕駛手臂拉傷、翁姓乘客頭挫傷，張男被警方依酒駕致死罪及肇事逃逸致死罪送辦。

    消失5小時才投案

    金門縣警金湖分局表示，十七日晚間六點多，張男駕駛休旅車，沿金湖鎮環島北路二段往金城方向行駛，於玉環路口前路段違規闖入對向車道，先撞上對向騎機車的翁姓女子，車輛失控後又撞擊盧姓男子駕駛的小貨車及許女駕駛的小客車。結果，四十五歲的翁姓女騎士送衛生福利部金門醫院急救宣告不治，盧姓駕駛未受傷。

    事發後，肇事的張姓男子爬出車外即棄車逃逸，消失五小時後，當晚十一點多前往金城分局投案；警方實施酒測，酒測值每公升一．〇四毫克，嚴重超標。

    無悔意 曾PO罰單罵髒話

    張男酒駕、連撞三車在社群傳開，網友憤怒起底，指張男有酒駕等前科，過去還曾在臉書自貼酒駕、酒駕拒測等舉發通知單；二〇二二年因不能安全駕駛遭檢方傳喚，當時還在臉書表達不滿「殺小買個早餐也六個月，無奈」，全無悔意。

    張男十七日晚再度酒駕闖禍，現場一片狼藉。有網友目擊指出，這輛車從瓊林風獅爺就開始逆向超車了，整條街都塞滿車還硬逆向超車；另有人批，這台逆向車車主真的下地獄。

    金門環島北路二段前晚發生死亡車禍，警方將涉肇逃的張男緝捕歸案。（金湖分局提供）

