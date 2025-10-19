為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    兄弟 借點錢買賣軍火…4陽明交大生嚇掏29萬

    2025/10/19 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    受騙的陽明交大學生在網路上公開自己受騙的過程。（取自網路）

    受騙的陽明交大學生在網路上公開自己受騙的過程。（取自網路）

    僅有小學學歷的男子李明信從前年起，多次在晚間或深夜進入陽明交通大學校區，陸續向大學生謊稱要借錢做軍火生意，由於天色昏暗加上李男的「兄弟口吻」，使得四名學生受騙，共提款廿九萬元給李男，新竹地院依詐欺取財罪判處李男徒刑一年二月，犯罪所得沒收。

    小學學歷前科犯 夜闖校園犯案

    法官調查，二〇二三年一月十日晚間九點多，李男前往新竹市陽明交通大學教育館附近，對李姓學生誆稱要借錢做軍火生意、且要完成軍火交易，李姓學生因此提領九萬元給他。

    同年三月九日晚間九點多，李男在陽明交大校園內對另名李姓學生（未提告）謊稱，要借錢完成某交易而騙得八萬元。

    同年九月二日凌晨兩點多，陽明交大成功湖靠近音樂廳某處，向毛姓學生謊稱要借錢做生意而騙得三萬元。

    去年八月十七日晚間十一點半，李男在陽明交大廿四小時自修室門口，對陳姓學生（未提告）誆稱要借錢完成某交易，騙得九萬元。

    法官審酌李男曾因詐欺取財、詐欺得利、妨害公務、酒駕等案件，經法院判刑確定，又因涉犯多起詐欺案而另案偵審中，新竹地院傳他出庭卻無正當理由未到庭，經拘提、通緝到案告知下次開庭期日，竟又不到庭，可見犯後態度不佳，也未將詐得款項返還被害人及提出具體賠償，依此判刑。

    李明信 詐欺取財罪判一年多

    去年五月三十日晚間，李男另在台北市國立政治大學校門口前，見江姓學生單獨一人，上前自稱「林文欽」，佯稱從台南來台北找人，自己從事酒店、地下軍火等生意尚短缺四萬元，向江商借四萬元得手，台北地院依詐欺取財罪將李男判刑六月，犯罪所得沒收。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播