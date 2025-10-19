兄弟 借點錢買賣軍火…4陽明交大生嚇掏29萬

受騙的陽明交大學生在網路上公開自己受騙的過程。（取自網路）

僅有小學學歷的男子李明信從前年起，多次在晚間或深夜進入陽明交通大學校區，陸續向大學生謊稱要借錢做軍火生意，由於天色昏暗加上李男的「兄弟口吻」，使得四名學生受騙，共提款廿九萬元給李男，新竹地院依詐欺取財罪判處李男徒刑一年二月，犯罪所得沒收。

小學學歷前科犯 夜闖校園犯案

法官調查，二〇二三年一月十日晚間九點多，李男前往新竹市陽明交通大學教育館附近，對李姓學生誆稱要借錢做軍火生意、且要完成軍火交易，李姓學生因此提領九萬元給他。

同年三月九日晚間九點多，李男在陽明交大校園內對另名李姓學生（未提告）謊稱，要借錢完成某交易而騙得八萬元。

同年九月二日凌晨兩點多，陽明交大成功湖靠近音樂廳某處，向毛姓學生謊稱要借錢做生意而騙得三萬元。

去年八月十七日晚間十一點半，李男在陽明交大廿四小時自修室門口，對陳姓學生（未提告）誆稱要借錢完成某交易，騙得九萬元。

法官審酌李男曾因詐欺取財、詐欺得利、妨害公務、酒駕等案件，經法院判刑確定，又因涉犯多起詐欺案而另案偵審中，新竹地院傳他出庭卻無正當理由未到庭，經拘提、通緝到案告知下次開庭期日，竟又不到庭，可見犯後態度不佳，也未將詐得款項返還被害人及提出具體賠償，依此判刑。

李明信 詐欺取財罪判一年多

去年五月三十日晚間，李男另在台北市國立政治大學校門口前，見江姓學生單獨一人，上前自稱「林文欽」，佯稱從台南來台北找人，自己從事酒店、地下軍火等生意尚短缺四萬元，向江商借四萬元得手，台北地院依詐欺取財罪將李男判刑六月，犯罪所得沒收。

