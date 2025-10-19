少量大危害 緝毒警建議微量持有也重懲

「噻拉嗪」（xylazine）原本是一種動物鎮靜劑，並沒有被批准用於人類，卻被發現混用於各式毒品中。（取自國立中正大學犯罪研究中心，記者劉慶侯翻攝）

新興毒品不斷的快速更新和流行，意味著毒販未來發展出的化學合成毒品，毒效更快，價格更低，尤其鎖定和培養的吸毒族群，均指向年輕族群；緝毒人員建議，即使「微量持有」也應重懲禁絕，以免新興毒品危害氾濫。

警方表示，海洛因、安非他命等知名毒品，因產地、產時、人工較費時，且取得原料不易，迫使售價居高不下，目前已被國際毒梟降低產能，將目光轉向化學合成毒品，例如，金三角地區的緬甸、泰國、寮國，化學合成毒品產量已逐步增加。

至於新興毒品販運，因國際物流的暢通和便捷，常經由快遞物流夾帶入境，交易過程可透過加密通訊、虛擬貨幣，取代往日現金交易模式。

同時，以鎮靜劑或興奮劑合成的化學新興毒品，使用者僅需少量即可達到效用，因此存在著純度標準與混用風險，極易造成吸食者急性中毒或死亡，造成許多首次使用或毒品成癮者，甚少能獲得及時救治。

國內緝毒專家表示，毒品正透過網路通訊軟體滲透校園，青少年濫用呈現低齡化，且毒販常常與幫派組織連結，在今年國內舉辦的國際研討會中，就特別強調需提升民眾對電子煙產品的辨識能力。

此外，毒品偽裝日新月異，顯示濫用手法不斷演化，我國雖積極列管新興毒品如依托咪酯、噻拉嗪，但面對低齡化與跨國販運，仍須強化邊境稽查、校園預警和立法嚴懲禁絕，以阻絕毒害。

