    社會

    歐美喪屍藥 悄登台／噻拉嗪 混用猝死率高40倍

    2025/10/19 05:30 記者劉慶侯／台北報導
    美國費城前年開始流行新興毒品噻拉嗪，吸毒者會導致皮膚潰爛，行屍走肉的副作用；這款毒品也被悄悄引進台灣。（資料照，法新社）

    行政院增列為第三級毒品

    美國費城前年出現驚悚街景畫面，一群吸毒者在馬路上打滾、或肢體僵硬地或倒或臥，經查這些毒蟲施用一款名為「噻拉嗪」（Xylazine）的新興毒品。雖然「噻拉嗪」在國內尚不多見，但它仍被跨國毒梟悄悄地引進台灣，它的可怕之處是無解藥且有致命性，其危害性已令緝毒單位警覺，今年七月也被行政院增列為第三級毒品。

    美國聖他克拉拉政府前年證實，矽谷出現第一宗死於噻拉嗪的致死案例，府方擔心，未來這類案件恐還會發生。醫藥界人士警告，若濫用噻拉嗪，會導致昏睡、失去意識，最終可能造成呼吸抑制，因其常與其它毒品混用，有些吸毒過量致死者，可能看不出來其實是噻拉嗪導致呼吸抑制而窒息死亡。

    雖然國內查獲案例不多，但最早一例也是在前年間出現，當時是彰化地檢署指揮警方與衛生單位，查獲一名藥頭販賣毒品咖啡包，送驗發現含有噻拉嗪成分。

    與喪屍煙彈同類毒品

    目前台灣流行的新興毒品分為兩大類，一種是使用鎮靜劑合成的「依托咪酯」類毒品，也就是「喪屍煙彈」，它與噻拉嗪是同類型的喪屍毒品；另一種是用興奮劑合成的「卡西酮類」。兩者有各自不同的化學結構，卻都有迅速致幻效用，且猝死率高。

    注射易爛皮膚、抑制呼吸

    緝毒人員表示，喪屍毒品在台灣主要為依托咪酯類，在歐美則多為噻拉嗪，故噻拉嗪也被稱為「歐美喪屍藥」，兩者均以動物用的強效鎮靜劑合成，皆因會產生「喪屍」症狀而得名。其中噻拉嗪注射後還可能引發嚴重皮膚潰爛、組織壞死，嚴重者就會伴隨呼吸抑制；國外研究發現，若混用噻拉嗪，致死率較其他毒品高至少四十倍以上。

    有人在夜店釣女性、性侵

    緝毒人員警告，由於混用造成的「隱藏」效應，噻拉嗪存在於國內的情況，恐比想像中的多，且毒販為了行銷新興毒品，會以各種可愛外包裝，或貼近日常食品、流行文化，來誘使青少年或青壯族群購買，據傳還有人刻意在夜店引誘女性施用，藉以達到性侵的目的。

