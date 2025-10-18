女董幫詐團、博弈 洗錢51.3億 扣上億資產 拘提17人3收押

鑫聚開發女董陳旻楨等人涉為電信詐欺、網路博奕集團洗錢，檢警調專案小組扣保時捷名車、愛馬仕名牌包等。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署偵辦一起詐欺案，進而查出鑫聚開發女董陳旻楨等人涉以菸酒、禮券買賣為掩飾，實則申辨多個銀行虛擬帳號及多家人頭公司，為電信詐欺、網路博弈集團洗錢高達五十一．三億元，手法近似第三方支付，檢方上月間搜索、拘提十七人，陳女等三名主嫌遭收押偵辦。

鑫聚開發公司設籍高雄市前金區，據點遍及北、中、南各地，陳女等人涉向銀行申請虛擬帳號，收受來自博奕、詐欺的贓款後，層層轉匯至集團實質掌控的多家人頭公司。

檢警調專案小組於九月廿四日，同步在高雄市、台中市、台北市共卅二處、十一家公司執行搜索，拘提帶回十七人，同時查扣保時捷名車、愛馬仕名牌包及名錶共價值八千六百餘萬元，另查扣鑫聚開發公司二千一百餘萬元現金，合計上億元資產。

檢方認為陳旻楨與莊姓、黃姓等三名主嫌，涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、未經能量登錄經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

