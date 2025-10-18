史上最大 東沙島外海走私1.6噸 運毒30億 首謀判13年

今年三月海巡署新竹艦在東沙島外海，查獲運毒集團走私1.6噸、30億毒品。（資料照）

一個跨國運毒集團先出資買船，再利用人頭登記為船主及聘專人開船前往海上接運毒品，今年三月間被海洋委員會海巡署艦隊分署新竹艦，在東沙島外海查獲，船上起獲黑市價高達卅億元的三級毒品愷他命、二級毒品甲基安非他命，總重約一點六公噸，為海上阻截K毒及安毒最大宗案件；新竹地院將首謀陳志忠判刑十三年、船長陳俊雄十年、共犯周宏淦五年四月、兩名漁工各五年二月，另名主謀陳財勝潛逃通緝中。

買船找人頭船主 聘專人出海運毒

判決指出，陳財勝與陳志忠二人共同出資買船，透過不知情代書，向「滿瑞富號」漁船船主達成以二百萬元交易漁船，另找周宏淦擔任人頭船主。陳財勝二人招攬陳俊雄擔任船長，接手原船所聘的兩名印尼籍漁工後，付錢要求二人封口，不能走漏消息。

茶葉袋裝毒藏底艙 海巡登檢查獲

三月廿日陳財勝二人到基隆八斗子漁港為漁船加油，同月廿五日陳俊雄駕船出海，在東沙島東南方從不明船隻接收以茶葉袋包裝的愷他命（一五一四包，重一六二五．八公斤）及甲基安非他命（廿包，重廿二．五公斤），繼續沿台灣西部海岸航行。

新竹艦於同月廿八日在公海處發現該船，實施行政登檢，陳俊雄緊急指揮漁工將毒品袋搬至底艙藏匿，仍被海巡人員查獲，將人船連同毒品全部押返新竹南寮漁港。

新竹地院法官審酌認為，巨量毒品若流入國際社會，危害至深且鉅，所犯情節與惡性均重大，依此判刑。

