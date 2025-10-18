刑事訴訟法修正 強制採尿應報請檢察官許可

刑事訴訟法部分條文修正案昨三讀通過，強制採尿應報請檢察官許可。（資料照）

立法院會昨天三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，須報請檢察官許可；若遇無法有效保全證據的急迫情況可先採尿，但應於採取後廿四小時內報請檢方許可，檢方不准就得撤銷。

緊急採尿 24小時內須報准

憲法法庭二〇二二年宣告刑事訴訟法強制採尿規定違憲，兩年內失效。為符合憲法法庭判決意旨，司法院擬具刑事訴訟法部分條文修正草案。

三讀條文明定，檢察事務官、司法警察（官）有相當理由認為採取尿液得作為犯罪證據，並有鑑定必要，對於經拘提或逮捕到案的犯罪嫌疑人或被告，得違反其意思，報請檢察官許可，以非侵入方式採取尿液。

如果有非即時採尿，無法有效保全證據的情況，檢察事務官、司法警察（官）得逕以非侵入方式採取，但應於採取後廿四小時內報請檢察官許可，檢察官認為不應准許者，應於三日內撤銷。

此外，檢察事務官、司法警察（官）採取尿液時，應出示許可書及可證明其身分的文件；許可書於執行期間屆滿後不得執行，應立即將許可書交還。

為保障受採取人權益，三讀條文增訂，對於檢察事務官、司法警察（官）逕行採取處分的救濟程序，明定受採取人如有不服，得向該管法院聲請撤銷，聲請期間為十日，自採取尿液當天起算，法院不得以已執行終結、無實益為由駁回。

現行刑訴法規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件予被告，被告卻可能持既有護照、旅行文件出境。為維護司法威信、填補治安漏洞，三讀條文也增訂賦予法院有主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。

