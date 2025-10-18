為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    刑事訴訟法修正 強制採尿應報請檢察官許可

    2025/10/18 05:30 記者陳政宇／台北報導
    刑事訴訟法部分條文修正案昨三讀通過，強制採尿應報請檢察官許可。（資料照）

    刑事訴訟法部分條文修正案昨三讀通過，強制採尿應報請檢察官許可。（資料照）

    立法院會昨天三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，須報請檢察官許可；若遇無法有效保全證據的急迫情況可先採尿，但應於採取後廿四小時內報請檢方許可，檢方不准就得撤銷。

    緊急採尿 24小時內須報准

    憲法法庭二〇二二年宣告刑事訴訟法強制採尿規定違憲，兩年內失效。為符合憲法法庭判決意旨，司法院擬具刑事訴訟法部分條文修正草案。

    三讀條文明定，檢察事務官、司法警察（官）有相當理由認為採取尿液得作為犯罪證據，並有鑑定必要，對於經拘提或逮捕到案的犯罪嫌疑人或被告，得違反其意思，報請檢察官許可，以非侵入方式採取尿液。

    如果有非即時採尿，無法有效保全證據的情況，檢察事務官、司法警察（官）得逕以非侵入方式採取，但應於採取後廿四小時內報請檢察官許可，檢察官認為不應准許者，應於三日內撤銷。

    此外，檢察事務官、司法警察（官）採取尿液時，應出示許可書及可證明其身分的文件；許可書於執行期間屆滿後不得執行，應立即將許可書交還。

    為保障受採取人權益，三讀條文增訂，對於檢察事務官、司法警察（官）逕行採取處分的救濟程序，明定受採取人如有不服，得向該管法院聲請撤銷，聲請期間為十日，自採取尿液當天起算，法院不得以已執行終結、無實益為由駁回。

    現行刑訴法規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件予被告，被告卻可能持既有護照、旅行文件出境。為維護司法威信、填補治安漏洞，三讀條文也增訂賦予法院有主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播