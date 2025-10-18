為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉勾結詐團 新北警收押、免職

    2025/10/18 05:30 記者李立法、王定傳／綜合報導
    樹林警分局警備隊劉姓員警涉嫌與詐騙集團勾結，屏檢訊後認為他涉案情節重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。（記者李立法攝）

    樹林警分局警備隊劉姓員警涉嫌與詐騙集團勾結，屏檢訊後認為他涉案情節重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。（記者李立法攝）

    新北市警局三名警職人員，被控涉嫌洩密遭檢方調查，其中被屏東檢調人員帶回偵訊的新北市樹林警分局警備隊員劉世閎，因涉嫌與詐騙集團勾結，檢察官認為他涉案情節重大，向屏東地院聲請羈押禁見獲准。新北市警局昨立即將劉員記兩大過免職。

    屏東檢調日前與警方聯手偵辦一起詐騙案時，發現時任新北市警局海山警分局警備隊員的劉世閎，疑與詐團勾結，涉嫌透過洩露個資等不法手段，從中牟取不法利益，檢方前天指揮屏東調查站北上，帶回剛調任樹林警分局警備隊的劉員偵訊。

    檢察官訊後認為劉員涉嫌違反貪污治罪條例、個人資料保護法、洩密等罪嫌情節重大，有勾串及滅證之虞，前晚向法院聲請羈押禁見，獲屏東地院裁准。

    新北市警另有二名員警，涉嫌擅查民眾車籍資料、個資並洩漏予第三人，新北地檢署指揮新北市刑警大隊、調查局新北市調查處，搜索三重分局陸姓小隊長及曾任職新北市刑大、現於中和警分局任職的張姓偵查佐二人辦公處所及住處等，檢方複訊後，將張員聲押禁見獲准、陸姓小隊長十五萬元交保。

    新北市警察局長方仰寧昨天集結各外勤分局長、大隊長及隊長，嚴正宣示整飭風紀決心，要求各單位強化內部管理，提出具體稽核與改善作為，確保警紀嚴明。

