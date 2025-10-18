為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    隊員開車門擊落騎士姊妹害截肢 南市環局國賠2300萬

    2025/10/18 05:30 記者王捷／台南報導
    楊姓清潔隊員開車門未注意，擊落騎機車經過的秦姓姊妹花，後座的妹妹、成大醫院的護理師遭曳引車輾斷左腿，法院認開門疏失致禍，判市府應賠逾2300萬元。（回收車資料照，圖中非新聞事件當事人）

    楊姓清潔隊員開車門未注意，擊落騎機車經過的秦姓姊妹花，後座的妹妹、成大醫院的護理師遭曳引車輾斷左腿，法院認開門疏失致禍，判市府應賠逾2300萬元。（回收車資料照，圖中非新聞事件當事人）

    台南市環保局楊姓清潔隊員執行勤務時突然開車門，造成騎機車而來的廿多歲秦姓姊妹摔車，坐在後座的妹妹又遭同向曳引車輾壓，送醫後截肢。秦家提出國賠，台南地院判決環保局應負起國賠責任，合計須賠付兩千三百多萬元，可上訴。

    判決指出，二〇二二年間，楊男停好回收車，未確認後方車流，即將車門向外推開，導致騎機車經過的姊姊閃避不及，人車倒地，坐後座的妹妹滑入左側車道，被同向曳引車右前輪輾過，造成左膝下截肢，並遺留排尿功能喪失與大小便失禁等重創。

    清潔隊員判７月確定

    法院勘驗行車紀錄器畫面，認定開門動作發生在短短數秒，客觀上一般騎士難以閃避，肇事責任應全部歸屬楊男；刑事部分，楊男犯過失傷害致重傷罪，經二審駁回後，已判刑七月確定。

    秦家姊妹與父母共四人提起國賠。姊姊是市府員工，在南市稅務局工作；需裝上義肢的妹妹，是成大醫院的護理師，南院依成大醫院勞動能力鑑定與醫療紀錄，妹妹障損達四十二％、勞動力減損四十三％，終生須倚賴義肢，以及長期復健與耗材到六十歲的支出。

    環保局主張，姊姊為公務人員，薪資沒有因為事故減損，勞動能力亦未受影響；另認為妹妹請求的勞動力減損、慰撫金額太高了。

    法院未採環保局意見，認定清潔隊員突然開車門要負起全部肇責，判環保局應賠妹妹兩千兩百廿五萬三八〇三元、姊姊七十六萬二〇六元、父母各卅萬元，合計逾兩千三百萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播