隊員開車門擊落騎士姊妹害截肢 南市環局國賠2300萬

楊姓清潔隊員開車門未注意，擊落騎機車經過的秦姓姊妹花，後座的妹妹、成大醫院的護理師遭曳引車輾斷左腿，法院認開門疏失致禍，判市府應賠逾2300萬元。

台南市環保局楊姓清潔隊員執行勤務時突然開車門，造成騎機車而來的廿多歲秦姓姊妹摔車，坐在後座的妹妹又遭同向曳引車輾壓，送醫後截肢。秦家提出國賠，台南地院判決環保局應負起國賠責任，合計須賠付兩千三百多萬元，可上訴。

判決指出，二〇二二年間，楊男停好回收車，未確認後方車流，即將車門向外推開，導致騎機車經過的姊姊閃避不及，人車倒地，坐後座的妹妹滑入左側車道，被同向曳引車右前輪輾過，造成左膝下截肢，並遺留排尿功能喪失與大小便失禁等重創。

清潔隊員判７月確定

法院勘驗行車紀錄器畫面，認定開門動作發生在短短數秒，客觀上一般騎士難以閃避，肇事責任應全部歸屬楊男；刑事部分，楊男犯過失傷害致重傷罪，經二審駁回後，已判刑七月確定。

秦家姊妹與父母共四人提起國賠。姊姊是市府員工，在南市稅務局工作；需裝上義肢的妹妹，是成大醫院的護理師，南院依成大醫院勞動能力鑑定與醫療紀錄，妹妹障損達四十二％、勞動力減損四十三％，終生須倚賴義肢，以及長期復健與耗材到六十歲的支出。

環保局主張，姊姊為公務人員，薪資沒有因為事故減損，勞動能力亦未受影響；另認為妹妹請求的勞動力減損、慰撫金額太高了。

法院未採環保局意見，認定清潔隊員突然開車門要負起全部肇責，判環保局應賠妹妹兩千兩百廿五萬三八〇三元、姊姊七十六萬二〇六元、父母各卅萬元，合計逾兩千三百萬元。

