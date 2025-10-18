騙免費整地 濫倒廢土／桃園3地驚見天坑

環檢警聯手查獲徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌於桃園市龍潭區、桃園區與大園區等3處山坡地及農地，大量傾倒營建廢棄物及廢土。（環管署提供）

以四十歲男子徐嵩傑為首的棄土集團，涉嫌在桃園市龍潭、桃園及大園區等三處山坡地及農業用地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土，與徐男勾結的砂石場甚至成立景悅園藝等六家法人公司，將廢污泥包裝成園藝用土方規避查緝；警方初估廢棄物造成的污染面積廣達一萬零一百三十七平方公尺，已查扣不法所得一千二百萬餘元。桃園地檢署昨將徐男等卅一人、連同六家法人公司，依違反廢棄物清理法、水土保持法、都市計畫法及加重詐欺等罪起訴。

污染萬坪地 ６公司31人起訴

檢警追查，該集團由徐男負責尋覓場址，以「可免費施作水土保持工程或堆置工程材料」等話術，騙取地主信任後租下土地，再將建築工地的營建廢土、廢棄物、或砂石場廢水處理產生的污泥（俗稱土餅、土油砂），大量傾倒回填在所租土地。

桃檢今年六月指揮環警調等單位，兵分多路搜索，帶回徐男等卅一人偵辦，追查發現，集團甚至誆稱已承攬桃園航空城的工程，再以免費整地等由獲得地主同意，長期於龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及砂石場無機污泥；專案小組在三處土地現場開挖出紅磚、磁磚等營建廢棄物，污染面積逾一萬平方公尺。

環境部環管署北區環境管理中心主任魏文宜提醒地主，近來廢土、營建廢棄物棄置案頻傳，切勿輕易相信業者說要免費提供整地、土方回填等引誘，將土地提供給不法業者使用；如承租者有異常使用情形，應儘速向警政機關、環保單位通報，避免土地遭不法棄置廢棄物。

